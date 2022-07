Red Bull Bragantino x Juventude: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (31), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Juventude se enfrentam neste domingo (31), no Nabizão, a partir das 19h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.



O RB Bragantino quer reencontrar a vitória no campeonato e traçou uma meta para o segundo turno: ficar com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O Massa Bruta é o oitavo colocado, com 27 pontos e não poderá contar com Emi Martínez, Hyoran, Alerrando e Ytalo, lesionados.

"A gente tem condição de produzir mais, consegue entregar um pouco mais. A ideia é que a gente possa nesse segundo turno fazer um turno melhor do que o primeiro e, se possível, buscar uma vaga na Libertadores. Não sei se vai ser uma vaga direta, para pré, mas é um objetivo que temos", disse o técnico Maurício Barbieri em entrevista coletiva.

Do outro lado, o Juventude vive situação emergente e sabe que não pode mais desperdiçar pontos se quiser permanecer na primeira divisão. O Alviverde está em 19º lugar, com 16 pontos marcados, e não terá Élton, lesionado, enquanto o goleiro Felipe Alves deixou o clube rumo ao São Paulo.

Nos últimos 15 confrontos entre as equipes, o Cuiabá venceu três vezes, o Fortaleza seis, além de seis empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Miguel (Praxedes); Artur, Sorriso e Gabriel Novaes.

Possível escalação do Juventude: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Paulo Miranda e William Matheus (Moraes); Jadson, Marlon e Bruno Nazário (Ricardo Bueno); Paulo Henrique, Isidro Pitta e Capixaba.

Desfalques da partida

RB Bragantino:

Ytalo, Hyoran, Emi Martínez e Alerrandro: departamento médico.

Juventude:

Élton: lesionado.

Felipe Alves: negociado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O RB Bragantino é favorito contra o Juventude nas odds do Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,55 na vitória do Massa Bruta, $ 3,80 no empate e $ 5,70 caso o time gaúcho vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,55 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,35 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual jogador irá balançar as redes, pagando-se $ 3 se for Helinho, e $ 3,70 se for Ricardo Bueno.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Cuiabá x Fortaleza DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL Arena Pantanal, Cuiabá - MT HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Camilo e Leonardo Pereira (MG)

Quarto árbitro: Rafael dos Santos (MT)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 RB Bragantino Brasileirão 24 de julho de 2022 RB Bragantino 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 20 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x RB Bragantino Brasileirão 6 de agosto de 2022 19h (de Brasília) São Paulo x RB Bragantino Brasileirão 14 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Juventude

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Ceará Brasileirão 24 de julho de 2022 Flamengo 4 x 0 Juventude Brasileirão 20 de julho de 2022

Próximas partidas