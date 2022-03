Real Madrid x PSG: escalação, desfalques e mais do jogo da Champions League 21/22

Real Madrid e PSG fazem jogaço na tarde desta quarta-feira (9), no Santiago bernabéu, às 17h (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Champions League.

Após vencerem o duelo de ida por 1 a 0, os parisienses têm a vantagem do empate, enquanto os Merengues buscam um triunfo por dois gols de diferença para avançar direto.

Caso o time espanhol vença por um gol a mais, a decisão irá para a prorrogação, podendo ser decidida nos pênaltis.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

No Santiago Bernabéu, o Real Madrid conta com o apoio de sua torcida para mostrar o peso de sua camisa e revert o placar na Champions League.

Os Merengues não terão Casemiro e Mendy, suspensos, enquanto Toni Kroos é dúvida.

"Estamos todos convecidos de que o melhor Real Madrid pode competir com o melhor PSG. Vimos o melhor PSG no jogo de ida e agora veremos o melhor Real Madrid", disse o técnico Carlo Ancelotti em entrevista coletiva.

Do outro lado, o PSG tem a vantagem do empate, mas garante que vai a campo atrás de mais uma vitória para seguir em busca de seu sonhado título inédito.

Os parisienses seguem sem poder contar com Sergio Ramos e Ander Herrera, machucados. Já o atacante Mbappé sofreu uma pancada no treinamento e é dúvida.

O brasileiro Neymar, que não marca gols na Champions League desde dezembro de 2020, disse não se importar com o jejum, já que o principal é a vaga na próxima fase.

"Nunca fui egoísta, de maneira nenhuma. Sempre joguei em prol dos companheiros, porque o que importa para mim é ganhar. Nasci para isso, para vencer, e estou aqui para isso. Se amanhã a gente vencer e eu completar mais um jogo sem fazer gols na Champions, não importa; quero é sair com a classificação, que é o mais importante", afirmou em entrevita à TNT Sports.

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Verratti, Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappe, Di Maria.

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

DESFALQUES

PSG:

Sergio Ramos e Ander Herrera: machucados.

REAL MADRID:

Casemiro e Mendy: suspensos.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Real Madrid PSGserá transmitido ao vivo pelo SBT, na tv aberta, pelo TNT Sports, na tv fechada, e pelo HBO Max, na internet, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.