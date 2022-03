Mbappé vira dúvida contra Real Madrid após pancada em treino do PSG

Na manhã desta segunda-feira (07), o atacante francês Mbappé, do PSG, sofreu uma forte pancada em treino pelo clube e acabou lesionado, como confirma a GOAL. O jovem de 23 anos passou por exames médicos para avaliar situação e receber permissão para viajar ou não para Espanha, para o duelo contra o Real Madrid, na Champions League.

O resultado: Ele sofreu a pancada no pé esquerdo, mas os exames médicos não revelaram uma fratura. Mbappé será testado na terça-feira à noite durante o último treino, mas os testes confirmam situação positiva para o jogador, como relatou a GOAL.

Mais artigos abaixo

O último duelo do PSG aconteceu no sábado (05), em partida válida pela Ligue 1. Nesta, a equipe da capital acabou derrotada por 1 a 0 para o Nice, que marcou com Andy Delort, enquanto o Paris jogou sem Mbappé, que cumpria suspensão.

Sem o atleta, Pochettino busca uma forma de encaixar Messi para fazer a função do francês na equipe. Neymar também não vive boa fase, e precisa de inspiração para atuar ao lado do gigante argentino se o elenco parisiense quiser manter o placar favorável contra o Real.

Com 24 gols em 34 jogos, Mbappé é o artilheiro do PSG na temporada, peça importante para o elenco, sendo, aliás, o atleta que fez o gol de vantagem na França para a equipe sair na frente contra o Real Madrid, na vitória por 1 a 0.