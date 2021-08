Champions League 2021/2022: grupos, sorteio, times, data e mais do torneio

Doze equipes estão brigando nesta semana pelas últimas seis vagas na fase de grupos, incluindo times tradicionais como Shakhtar Donetsk, Benfica, PSV

A Champions League principal competição de clubes da Europa está de volta, com os sorteios da fase de grupos acontecendo nesta semana. O Chelsea é o atual campeão depois de derrotar o rival da Premier League, o Manchester City, na final da última temporada, adicionando um segundo título à sua coleção.

Com as fases preliminares chegando ao fim, a Uefa marcou o sorteio das chaves para esta quinta-feira, às 13h (de Brasília), em Istambul, na Turquia. Doze equipes estão brigando nesta semana pelas últimas seis vagas na fase de grupos, incluindo times tradicionais como Shakhtar Donetsk, Benfica, PSV e Monaco.

O sorteio da fase de grupos determinará quais clubes se enfrentarão na fase de abertura da competição, podendo moldar a trajetória do torneio como um todo. Ao todo, 32 equipes disputam está fase. Na sequência, 16 desses times avançam para as oitavas de final, quando um novo sorteio será realizado já definindo o chaveamento até a grande decisão.

Grandes times ​​europeus já estão garantidos como: Real Madrid, Barcelona, ​​Juventus, Paris Saint-Germain, Liverpool e Manchester United. A final será disputada em campo neutro, no Estádio de São Petersburgo, na Rússia, no dia 28 de maio de 2022. A arena, usada na última Copa do Mundo, é a casa do Zenit.

A Goal te mostra tudo o que você precisa saber sobre o sorteio da fase de grupos da Champions League de 2021/22, incluindo quando é, como assistir, quais times estão classificados e muito mais.

Quando é o sorteio da fase de grupos da Champions League 2021/22?

(Foto: Getty Images)

O sorteio que vai definir os grupos da Champions League será nesta quinta-feira, 26 de agosto, às 13h, em Istambul, na Turquia.

Como é tradição, a Uefa também aproveita a ocasião para premiar os melhores jogadores, equipes e treinadores da competição na temporada passada. Vale lembrar que a organização já definiu os três finalistas ao prêmio de melhor jogador da Europa: Jorginho e Kanté ambos do Chelsea e De Bruyne, do Manchester City.

Quais equipes estão classificadas para a fase de grupos?

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões envolve um total de 32 equipes - 26 equipes classificadas automaticamente e seis do caminho de qualificação.

As equipes classificadas serão divididas em quatro potes: o pote 1 estão os atuais campeões, o vencedor da Europe League e os campeões das seis principais ligas nacionais com base no ranking da Uefa. Os outros três potes são preenchidos de acordo com a classificação de cada equipe na organização.

Pote 1 Pote 2 Pote 3 Pote 4 Chelsea Real Madrid Porto Club Brugge Villarreal Barcelona Ajax Olympique de Marseille Atlético de Madrid Juventus RB Leipzig Young Boys ou Ferencvaros Manchester City Manchester United Atalanta Milan Bayern de Munique Paris Saint-Germain Zenit Ludogorets Razgard ou Malmo Inter de Milão Liverpool Besiktas* Wolfsburg Lille Sevilla Dínamo de Kiev** ** Sporting Borussia Dortmund * ***

O Besiktas e o Dínamo de Kiev serão colocados no pote 3 ou 4.

* O vencedor do Shakhtar Donetsk x Monaco será colocado no pote 3 ou 4.

** O vencedor do RB Salzburg x Brondby será colocado no pote 3 ou 4.

*** Vencedor do Benfica x PSV será colocado no Pote 3 ou 4.

**** O vencedor do Dínamo Zagreb x Sheriff Tiraspol será colocado no pote 3 ou 4.

Quando começa a fase de grupos da Champions League 2021/22?

(Foto: Getty Images)

A fase de grupos da Champions League 2021/22 começa com jogos tradicionais na terça-feira, 14 de setembro, e na quarta-feira, 15 de setembro. Haverá um total de seis rodadas de jogos na fase de grupos, com a última série de jogos ocorrendo na terça-feira, 7 de dezembro, e na quarta-feira, 8 de dezembro.

Na fase de grupos, os dois melhores de cada grupo avançam às oitavas de final, enquanto os terceiros colocados vão para o mata-mata da Europa League. Veja as datas:

Fase de grupos

14/15 de Setembro de 2021: 1ª partida

28/29 de Setembro de 2021: 2ª partida

19/20 de Outubro de 2021: 3ª partida

2/3 de Novembro de 2021: 4ª partida

23/24 de Novembro de 2021: 5ª partida

7/8 de Dezembro de 2021: 6ª partida

*Todas as datas podem sofrer alterações

Como assistir ao sorteio da fase de grupos da Champions League?

O sorteio que vai definir os grupos da Champions League 2021/22 e a premiação dos melhores da temporada passada, será transmitida pela TNT Sports e pela HBO Max. Além disso, o torcedor pode acompanhar o sorteio através do site da Uefa.