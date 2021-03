SBT vai passar a Champions League? Quantos jogos por rodada?

SBT leva a melhor sobre a Globo em disputa pelos direitos de transmissão da Liga dos Campeões na TV aberta, diz site

Ao que tudo indica, o SBT venceu a concorrência da Rede Globo para transmitir as partidas da Liga dos Campeões no Brasil, na TV aberta. A informação foi divulgada pelo Uol Esporte, no Blog de Rodrigo Mattos.

O processo de venda dos direitos de transmissão da Uefa Champions League para as próximas temporadas no Brasil começou no final de 2020, com duas negociações paralelas: uma apenas para a TV aberta e outra para a TV fechada.

Segundo as informações, a Rede Globo concorreu nas duas frentes, mas foi derrotada em ambas. Na TV aberta, o SBT levou a melhor, enquanto a TNT Sports, ex-Esporte Interativo, que já detém os direitos da competição atualmente, saiu vitoriosa na disputa pela TV fechada.

O novo acordo das emissoras com a Uefa só terá início a partir da edição 2021/22 da Liga dos Campeões, e será válido por um período de três anos.

Dessa forma, se as informações forem de fato confirmadas, a Champions League terá casa nova na TV aberta do Brasil, a partir da próxima temporada do futebol europeu.

Quantos jogos da Liga dos Campeões o SBT irá exibir?

A partir do que foi revelado pelo Uol, o acordo com a Uefa prevê a transmissão de um jogo da Liga dos Campeões na TV aberta a cada rodada. Com isso, a emissora de Silvio Santos terá direito a exibir um total de 13 partidas, contando as seis rodadas da fase de grupos, duas das oitavas de final, duas das quartas, duas das semis e mais a grande final.

Já a TNT Sports, que exibe os jogos através da TV fechada e do serviço de streaming EI Plus, tem direito de exibir todos os jogos da competição em suas plataformas.

Além disso, ainda de acordo com as informações, o Facebook, que dividiu os direitos de transmissão da Champions com a emissora nos últimos anos, não participou das negociações e deixará de transmitir as partidas.

SBT x Globo

Cabe destacar que, recentemente, o SBT já venceu a concorrência da Rede Globo para transmitir a Libertadores da América. A competição era exibida apenas na emissora carioca há muitos anos, mas, em 2020, foi adquirida pelo grupo de Silvio Santos com exclusividade na TV aberta.

Antes disso, o SBT também transmitiu a final do Campeonato Carioca de 2020, após imbróglio entre a Globo e o Flamengo, além de ter acertado a compra dos direitos da Copa do Nordeste, no ano de 2018.