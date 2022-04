Real Madrid x Getafe: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Espanhol 21/22

A bola vai rolar neste sábado (9) para Real Madrid x Getafe, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, a partir das 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, três meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo primeiro turno do torneio. Na ocasião, o Getafe venceu por 1 a 0.

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Real chega embalado após a boa vitória sobre o Chelsea no jogo de ida das quartas de final da Champions League.

Já o Getafe, que vem de vitória sobre o Mallorca por 1 a 0, soma 32 pontos no Espanhol.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Santiago Bernabéu, o Real Madrid segue sem contar com Hazard, Isco e Jovic, lesionados, enquanto Eder Militao, que sofreu uma pancada no meio da semana contra os Blues, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Ancelotti pode optar pela entrada de Mendy.

Por outro lado, já visando o duelo de volta da UCL, o treinador pode poupar Modric e Kroos.

Já o Getafe terá os retornos de Cuenca e Jankto, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Mallorca, enquanto Sabit Abdulai, lesionado, e Mauro Arambarri, suspenso, são desfalques.

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Vázquez, Nacho, Alaba e Mendy (Éder Militão); Valverde, Casemiro e Camavinga; Asensio, Benzema e Vini Jr.

Possível escalação do Getafe: Soria; Dakonam, Cuenca e Mitrovic; Suárez, Aleñá, Villar, Maksimovic e Olivera; Ünal e Sandro Ramírez.

DESFALQUES

REAL MADRID:

Hazard, Isco e Jovic: lesionados

GETAFE:

Mauro Arambarri: suspenso

Sabit Abdulai: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Real Madrid e Getafe será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, neste sábado (9).