Chelsea x Real Madrid AO VIVO: a ida das quartas de final da Liga dos Campeões

Desde o primeiro jogo de Thomas Tuchel na UEFA Champions League ao comando do Chelsea, os Blues não sofreram gols em 15 jogos; mais que qualquer equipe. Eles também têm a menor proporção de gols sofridos por jogo durante este período (0,47), sofrendo apenas sete vezes.

10 - Since Thomas Tuchel’s first UEFA Champions League game in charge of Chelsea, the Blues have kept 10 clean sheets in 15 games; the most of any team. They also have the lowest goals conceded per game ratio during this period (0.47), conceding just seven times. Specialist. pic.twitter.com/FR6x9Mhqla