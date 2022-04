Real Madrid x Chelsea: escalação, desfalques e mais do jogo das quartas de final da Champions League 21/22

A bola vai rolar nesta terça-feira (12) para Real Madrid x Chelsea, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, a partir das 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Como venceram o primeiro duelo por 3 a 1, os Merengues podem perder por até um gol de diferença que, ainda assim, avançam.

Na primeira fase, o Real encerrou na liderança do Grupo D, com 15 pontos, enquanto nas oitavas de final deixou para trás o PSG. No jogo de ida, perderam por 1 a 0, mas na volta, venceram por 3 a 1 com hat-trick de Benzema.

Já os Blues, que precisam vencer por dois gols para levar o jogo para a prorrogação, encerraram a primeira fase na vice-liderança do Grupo H, com 13 pontos. Nas oitavas, eliminaram o Lille com duas vitórias: 2 a 0 e 2 a 1.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Apesar da vantagem construída em Londres, o Real Madrid sabe que não terá vida fácil para eliminar os atuais campeões da UCL e garantir a classificação à semi.

"Todo mundo sabe que vai ser difícil, além do 3 a 1. Teremos que sofrer e lutar, com certeza. Estamos esperando um rival que dê o seu melhor para passar", analisou o técnico Ancelotti.

"Tenho a sorte de ter um plantel que conhece muito bem estas situações. Certamente não sairemos relaxados. Somos uma equipa feliz e consciente do que nos espera. Ninguém pode dizer que vai ganhar. Nesta competição muitas coisas contam, além da tática", completou.

Para o confronto, o treinador não poderá contar com Eder Militão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Jesus Vallejo, que testou positivo para a Covid-19.

Por outro lado, Toni Kroos e Modric, poupados na vitória sobre o Getafe, retornam ao time titular, assim como Mendy. Marcelo vai para o banco.

Já o Chelsea, que precisa reverter o placar em pleno Santiago Bernabéu, não parece otimista com a classificação.

"Ter desempenho fora de casa no Santiago Bernabéu é um dos maiores desafios. É ainda mais difícil se você precisar de um certo resultado, se precisar ganhar por pelo menos dois gols ou mais, ou talvez uma diferença de três gols, isso torna quase impossível e muito, muito difícil, mas ainda vale a pena tentar", afirmou o técnico Thomas Tuchel.

Lukaku, com problema no tendão de Aquiles, é o principal desfalque dos Blues. Barkley, doente, também está fora.

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; James, Kovacic, Kanté, Alonso; Ziyech, Monte; Havertz.

DESFALQUES

REAL MADRID:

Eder Militão: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Jesus Vallejo: Covid-19

CHELSEA:

Barkley: doente

Lukaku: tendão de Aquiles

ARBITRAGEM

Árbitro: Szymon Marciniak - POL

Assistentes: Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz - POL

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Real Madrid é favorito contra o Chelsea nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,45 no triunfo dos Merengues, $ 3,50 no empate e $ 2,75 caso os Blues vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,80 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,00para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 12.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Real Madrid e Chelsea será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pelo TNT Sports, na TV fechada, e pelo HBO Max, na internet – clique e confira mais sobre a assinatura do serviço com o UOL Play. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.