Quartas de final da Champions League: classificados, datas, sorteio e mais da edição 2021/22

O mata-mata da Champions League, a maior competição de clubes da Europa, segue a todo vapor com os jogos das quartas de final.

Depois da disputa da fase de grupos e das oitavas, apenas 8 times avançaram para as quartas de final, que, a partir de agora, vai se afunilar cada vez mais.

Gigantes como Real Madrid, Manchester United, Ajax, Liverpool e Manchester City seguem vivos pela disputa do título, enquanto outros times correm por fora na competição. A grande final será disputada em campo neutro, no Stade de France, na França, no dia 28 de maio de 2022.

A GOAL te mostra tudo sobre os jogos das quartas de final da Champions League.

Quais times se classificaram para as quartas de final da Champions League 2021/22?

Getty

Para surpresa de muitos, o PSG ficou de fora das quartas de final da competição. Ao fim dos jogos de ida e volta das oitavas, apenas 8 equipes garantiram vaga nas quartas da Champions League. Veja:

Manchester City

Liverpool

Atlético de Madrid ou Manchester United

Ajax ou Benfica

Real Madrid

Bayern de Munique

Villarreal ou Juventus

Lille ou Chelsea

Quando acontecem os jogos das quartas de final da Champions League 2021/22?

Os jogos de ida das quartas de final da Champions League começam nos dias 5 e 6 de abril, enquanto os duelos da volta acontecem nos dias 12 e 13 de abril.

A Uefa, organizadora da competição, já tem também pré-estabelecido as datas dos jogos das fases seguintes da competição. Além disso, a final já está marcada para acontecer no dia 28 de maio, na França. Veja:

Quartas de final

5/6 de abril de 2022 - ida

12/13 de abril de 2022 - volta

Semifinal

26/27 de abril de 2022 - ida

3/4 de maio de 2022 - volta

Final

28 de maio de 2022 - Stade de France, França

Quais foram os duelos das oitavas de final da Champions League 2021/22?

Getty Images

PSG x Real Madrid - Real Madrid classificado

IDA: 15 de fevereiro - PSG 1 x 0 Real Madrid

VOLTA: 9 de março - Real Madrid 3x1 PSG

Sporting x Manchester City - Manchester City classificado

IDA: 15 de fevereiro - Sporting 0 x 5 Manchester City

VOLTA: 9 de março - Manchester City 0x0 Sporting

Inter de Milão x Liverpool - Liverpool classificado

IDA: 16 de fevereiro - Inter de Milão 0 x 2 Liverpool

VOLTA: 8 de março - Liverpool 0 x 1 Inter de Milão

RB Salzburg x Bayern de Munique - Bayern de Munique classificado

IDA: 16 de fevereiro - RB Salzburg 1 x 1 Bayern de Munique

VOLTA: 8 de março - Bayern de Munique 7 x 1 RB Salzburg

Chelsea x Lille

IDA: 22 de fevereiro, às 17h (de Brasília) - Chelsea 2 x 0 Lille

VOLTA: 16 de março, às 17h (de Brasília) - Lille x Chelsea

Villarreal x Juventus

IDA: 22 de fevereiro, às 17h (de Brasília) - Villarreal 1 x 1 Juventus

VOLTA: 16 de março, às 17h (de Brasília) - Juventus x Villarreal

Atlético de Madrid x Manchester United

IDA: 23 de fevereiro, às 17h (de Brasília) - Atlético de Madrid 1 x 1 Manchester United

VOLTA: 15 de março, às 17h (de Brasília) - Manchester United x Atlético de Madrid

Benfica x Ajax

IDA: 23 de fevereiro, às 17h (de Brasília) - Benfica 2 x 2 Ajax

VOLTA: 15 de março, às 17h (de Brasília) - Ajax x Benfica

Onde assistir aos jogos das quartas de final da Champions League 2021/22?

Os jogos das quartas de final vão ser transmitidos pela TNT Sports e Space, na TV fechada, e pelo SBT, na TV aberta. Além disso, os torcedores podem acompanhar todos os duelos pela HBO Max, no streaming.

O SBT, por sua vez, tem 13 jogos para transmitir durante toda a competição, contando as seis rodadas da fase de grupos, duas das oitavas de final, duas das quartas, duas das semis e mais a grande final.

Quando será o sorteio das quartas de final da Champions League 2021/22?

Getty Images

O sorteio das quartas de final da Champions League acontecerá, como habitualmente nos últimos anos, em Nyon, cidade onde está sediada a Uefa, e será na sexta-feira, 18 de março de 2022.

Com transmissão ao vivo da TNT, na tv e da HBO Max, no streaming. A cerimônia acontece a partir das 8h (horário de Brasília).