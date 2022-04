Do que o Real Madrid precisa para se classificar na Champions League?

Após uma fase de grupos quase perfeita, com cinco vitórias e apenas uma derrota, o Real Madrid eliminou nas oitavas de final o Paris Saint-Germain, um dos favoritos ao título da competição, com hat-trick do atacante fracês Karim Benzema, em uma virada épica após estar perdendo por 2 a 0 no placar agregado. Agora, nas quartas de final, o clube merengue venceu o Chelsea no jogo da ida, com outro hat-trick de Karim Benzema. O duelo acabou em 3 a 1 para o Real Madrid.

Eliminado na última edição pelo próprio Chelsea nas semifinais, o Real Madrid tenta a revanche sobre os Blues. Os merengues são os maiores campeões da Champions League, e buscam seu 14º título na competição.

Quais resultados classificam o Real Madrid na Champions League?

Como o Real Madrid venceu o confronto de ida no Stamford Bridge por 3 a 1, a classificação está bem encaminhada.

Com a vitória na ida, os merengues podem perder por um gol de diferença, que ainda assim continuam com a classificação. Qualquer empate ou vitória também classifica o Real Madrid. Assim, os cenários para o Real no jogo da volta são esses:

Vitória do Real Madrid: Real classificado;

Real classificado; Empate: Real classificado;

Real classificado; Vitória do Chelsea por um gol de diferença: Real classificado.

Real classificado. Vitória do Chelsea por dois gols de diferença: Prorrogação, e, se mantiver o placar, pênaltis.

Prorrogação, e, se mantiver o placar, pênaltis. Vitória do Chelsea por três ou mais gols de diferença: Real eliminado.

Vale destacar que, a partir desta temporada, o gol fora de casa não é mais um critério de desempate.