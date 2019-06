Real Madrid no mercado: Pogba, Neymar, Hazard, Bale e mais novidades sobre a janela europeia

Time espanhol vem passando por grande reformulação de elenco e deve começar a próxima temporada com uma equipe bastante diferente

Depois do fracasso que foi a última temporada do , a movimentação no mercado para contratar novos jogadores e reformular o elenco começou cedo. Depois de já garantir as chegadas de Éder Militão, Luka Jovic, Eden Hazard, Ferland Mendy, Rodrygo e Takefusa Kubo, a equipe de Madri não pretende parar por aí e ambiciona outros jogadores.

Porém, para liberar espaço no elenco e não desrespeitar as leis do fair play financeiro, O Real Madrid também precisará se desfazer de vários jogadores.

Confira aqui as notícias mais recentes envolvendo a chegada e a saída de jogadores que têm agitado o mercado europeu de contratações.

POGBA ENTRE JUVENTUS E REAL MADRID

O meia francês Paul Pogba é alvo de desejo de gigantes europeus. Existe interesse verdadeiro de pelo menos dois clubes para tirar o meio-campista campeão do mundo pela de seu atual time, o . Trata-se de e Real Madrid. A equipe italiana já prepara uma proposta alta, mas a equipe da capital da é a preferência do jogador.

Recentemente, em entrevista no , Pogba soltou a seguinte declaração: "Depois dessa temporada e de tudo o que aconteceu, sendo que essa foi a minha melhor campanha, pode ser um bom tempo para eu procurar um novo desafio em outro lugar".

As palavras de Pogba são diretas e não deixam dúvidas de que ele, pelo menos, já cogita deixar a equipe inglesa. Para isso, é possível que o francês busque opções também fora da .

Não há clareza de informações nesse ponto, pois há afirmações de que uma oferta da Juve já foi feita por Pogba, enquanto há quem diga que a proposta está sendo preparada e que deve chegar em breve. De qualquer forma, há concordância de que a 'operação Pogba' não sairia por menos de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 430 milhões).

JAMES SÓ SAI VENDIDO DO REAL MADRID

A novela sobre o futuro de James Rodríguez ganha mais um episódio. Dessa vez, o Real Madrid anunciou que não quer mais emprestar o atleta. Se ele quiser sair, precisará ser vendido em definitivo. O , maior interessado no jogador, preferia que ele fosse emprestado e isso pode atrasar as negociações.

Foi sob o comando de Carlo Ancelotti - hoje no comando do Napoli - que James fez sua melhor temporada no Real Madrid e a reunião com o ex-técnico é vista com bons olhos pelos dois lados. Em entrevista após o jogo contra o , o camisa 10 da afirmou: "O Napoli é um clube com história e que teve Maradona. Mas eu só estou pensando na ".

Da parte do clube, o presidente Aurelio De Laurentiis falou sobre o caso: "Ancelotti quer contar com James e nós vamos fazer um sacrifício. Espero chegar a um acordo".

Com apenas dois anos restantes de contrato com James, o Real Madrid não quer mais emprestar o jogador. Quer negociá-lo em definitivo para que acabem os vínculos. Porém, caso não consigam uma venda que valha a pena, o time espanhol planeja ficar com ele para poder ser uma opção no elenco. Ou James vai em definitivo, ou permanece no clube. Dessa forma o Real Madrid 'endurece' para cima do Napoli, que será quase que obrigado a comprar o jogador, se de fato ele for prioritário aos planos de Ancelotti.

'OPERAÇÃO NEYMAR' GANHA BENZEMA COMO ALIADO

Em meio às polêmicas envolvendo Neymar e sua possível ida ao Real Madrid, o camisa 9 dos Blancos, Karim Benzema postou uma foto com o atacante brasileiro e aumentou ainda mais as especulações de que o jogador do pode se mudar para Paris, para ser mais um do 'projeto Galáctico' do Real.

A dupla jamais jogou junta. Benzema defende as cores do Real Madrid desde 2009, quando deixou o , da França, para defender a equipe do Santiago Bernabéu.

Neymar, por sua vez, está no . Recentemente, o presidente do clube informou que não descarta uma saída do atacante brasileiro do estádio Parc des Princes.

O jogador conta com interesse do , seu ex-clube, e também do Real Madrid. O novo clube do craque Neymar deve ser conhecido durante o mercado da bola.

BALE NÃO SAI POR EMPRÉSTIMO

O Real Madrid não quer suas estrelas saindo do clube por empréstimo. Com o objetivo claro de fazer dinheiro para poder bancar a reformulação em curso, a equipe da capital espanhola quer se desfazer de seus jogadores em definitivo. Caso contrário, prefere permanecer com os jogadores e esse é o caso de Gareth Bale.

O agente do jogador, Jonathan Barnett, disse à Sky Sports News no Royal Ascot que há "mais chances de eu ganhar na Ascot" do que Bale deixar o clube por empréstimo.

"Um movimento de empréstimo não vai acontecer. Eu não acho que ele quer sair por empréstimo. Ele tem uma vida adorável e um lar na Espanha. Acho que seria preciso algo excepcional para ele sair e os empréstimos não estão no cardápio. Obviamente, a situação de Gareth no Real não melhorou”.

O jogador de 29 anos, que marcou 14 gols em 42 jogos na última temporada, esteve recentemente ligado a uma transferência de empréstimo para o de Munique - que levou James Rodriguez do Los Blancos em 2017 em um acordo similar.