James Rodríguez só sai do Real Madrid se for vendido; Napoli quer colombiano

Time napolitano quer contar com o colombiano por empréstimo e isso pode dificultar as negociações com a equipe espanhola

James Rodríguez dificilmente fica no na próxima temporada. O colombiano já sabe que não será utilizado por Zinedine Zidane e procura uma nova equipe para poder jogar. O , comandado por Carlo Ancelotti desponta como o favorito para contar com o serviços do meio-campista. Porém, o Real não quer mais emprestar o jogador, quer vendê-lo, e a equipe italiana quer James por empréstimo.

James vem fazendo uma boa e comandando a equipe colombiana no sonho de conquistar o troféu do continente sul-americano. Isso deve fazer com que o jogador seja revalorizado, pois seu preço de mercado só vinha caindo desde a chegada de Zidane ao Real Madrid.

Foi sob o comando de Carlo Ancelotti que James fez sua melhor temporada no Real Madrid e a reunião com o ex-técnico é vista com bons olhos pelos dois lados. Em entrevista após o jogo contra o , o camisa 10 da afirmou: "O Napoli é um clube com história e que teve Maradona. Mas eu só estou pensando na Copa América".

Da parte do clube, o presidente Aurelio De Laurentiis falou sobre o caso: "Ancelotti quer contar com James e nós vamos fazer um sacrifício. Espero chegar a um acordo".

Com apenas dois anos restantes de contrato com James, o Real Madrid não quer mais emprestar o jogador. Quer negociá-lo em definitivo para que acabem os vínculos. Porém, caso não consigam uma venda que valha a pena, o time espanhol planeja ficar com ele para poder ser uma opção no elenco. Ou James vai em definitivo, ou permanece no clube. Dessa forma o Real Madrid 'endurece' para cima do Napoli, que será quase que obrigado a comprar o jogador, se de fato ele for prioritário aos planos de Ancelotti.