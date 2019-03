Real Madrid contrata Éder Militão por R$ 215 milhões e assina até 2025

Ex-zagueiro do São Paulo se destacou pela equipe portuguesa e já faz parte dos planos de Tite na seleção

O confirmou na manhã desta quinta-feira (14) em seu site oficial a compra do zagueiro Éder Militão junto ao .

A transação foi concluída em 50 milhões de euros (cerca de R$ 215 milhões) e o acordo é válido até 30 de junho de 2025.

O jogador é o primeiro contratado da segunda passagem de Zinedine Zidane no comando dos Merengues e se juntará aos novos companheiros de equipe no início da temporada 2019/20. Ele repete o caminho feito por Casemiro, que foi emprestado aos Dragões, adquirido por conta da cláusula prevista em contrato e recomprado pelos Merengues.

Militão foi revelado no , clube que defendeu desde as categorias de base até o elenco profissional. No início de 2018, o defensor confirmou que não renovaria o vínculo com o Tricolor e que sairia na metade do ano. O clube português surgiu com a proposta de 4 milhões de euros (em torno de R$ 17 milhões) e 10% do valor de uma futura transferência ao time paulista e levou o camisa 3.

Apesar de ter surgido dos elencos inferiores como zagueiro, Militão se destacou no como lateral-direito, função que também foi desempenhada enquanto esteve no Estádio dos Dragões, principalmente após a chegada de Pepe. A versatilidade, inclusive, lhe valeu uma convocação para a nos jogos contra Honduras e .

Com o acordo entre portuenses e madrilenhos, portanto, os brasileiros receberão a porcentagem negociada em contrato e os 3,5% do mecanismo de solidariedade da FIFA, que corresponde a 1,75 milhão de euros (por volta de R$ 7,5 milhões). Ao todo, a agremiação do Morumbi terá um acréscimo de R$ 28,5 milhões em seu caixa.