Real Madrid precisa vender Bale, James e Isco para avançar por Pogba

Real segue de olho em Paul Pogba, mas precisará vender atletas valiosos aos cofres do time para seguir em frente com a contratação do francês

O quer Paul Pogba. Dois meses após ter iniciado formalmente no mercado de transferências o interesse pelo atleta do , o time espanhol está determinado em contratar o francês. Mas para isso precisará vender Gareth Bale, Isco Alarcón e James Rodríguez.

A operação “Paul Pogba” ainda está tímida comparada com a movimentação atual do mercado e aguarda dois fatores que os Blancos consideram determinante, como informou a Goal : o Manchester United concordar em negociar o jogador e o próprio Real Madrid fechar um “pacote” com alguns atletas para sair definitivamente do elenco. Entretanto, ainda é inviável que a operação possa avançar de alguma forma com as atuais condições.

O Real Madrid está ciente de que não poderá contratar Pogba até que mais jogadores saiam do atual elenco. Após os altos valores gastos em investimento e contratações para a próxima temporada, o Real calcula que se pagar pelo atual valor de Pogba (180 milhões de euros) poderá descumprir o Fair Play Financeiro da Uefa no fechamento do mercado, o que poderá acarretar em graves punições ao clube.

Assinar com Pogba não será apenas uma questão de quantidade de jogadores no elenco, mas sim dos atletas mais valorizados saírem do time, como Gareth Bale, Isco Alarcón e James Rodríguez. Os jogadores com o maior salário na lista de transferíveis de Zinedine Zidane e que num mercado favorável, podem exceder o que o Manchester United pede por Pogba.

Tanto o jogador quanto o agente, Mino Raiola, estão se esforçando publicamente para forçar a saída do clube. Mas, até o momento, não parece ter qualquer efeito sobre o Manchester United. O francês, que estaria disposto a pedir o "pedido de transferência" em um caso extremo, foi incorporado à pré-temporada do clube na .