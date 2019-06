Jovic é apresentado no Real Madrid e revela inspiração em Cristiano Ronaldo

O atacante sérvio disse realizar um sonho de criança ao acertar com o "maior clube do mundo" e garantiu que pode jogar ao lado de Benzema

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (12) como reforço do , o atacante Luka Jovic realizou um sonho de garoto. Durante entrevista coletiva realizada no estádio Santiago Bernabéu, ao lado do presidente Florentino Pérez, o sérvio que foi sensação no futebol alemão pelos 27 gols anotados pelo Eintracht chegou, revelou que até mesmo dormia com a camisa merengue nos tempos de criança.

“Sou o garoto mais feliz do mundo. Estou feliz por chegar ao maior clube do mundo. Tomara que possa satisfazer as expectativas”, disse. “É verdade que eu dormia [com a camisa do Real Madrid]. O amigo do meu pai me deu. Torcia para o Real Madrid desde pequeno, é o maior clube do mundo”.

CR7 como referência e disputa sadia com Benzema

Perguntado sobre quem é a sua maior referência, Jovic disse apontou timidamente Cristiano Ronaldo. O português tornou-se o maior goleador na história madridista, mas deixou o clube na temporada passada depois de alguns problemas com o presidente Florentino Pérez, mas apesar de vestir atualmente a camisa da segue como um grande símbolo madridista na memória de quem acompanhou os seus melhores momentos até aqui.

“A minha referência era o Ronaldo. Agora mesmo não gostaria de dizer nada porque somos todos companheiros de clube e eu não gostaria de destacar alguma coisa”, disse Jovic.

Sem estipular um número de gols para marcar na próxima temporada ou algum para ser usado às suas costas na camisa, o atleta de 21 anos sonha com o título da e espera ver os merengues fazerem uma campanha melhor do que a última. Além disso, também reiterou que pode jogar tanto como referência no ataque quanto em parceria com o “veterano” Benzema.

“Ainda não consegui falar com o Zidane. No Eintracht [Frankfurt] eu joguei como segundo atacante, mas posso jogar sozinho [como homem de referência mais avançado]. Tanto faz. Estou aqui para jogar, para lutar e espero ter tempo para demonstrar”, disse.

Saiba quem é Jovic, o novo atacante do Real Madrid

“[Benzema] É um dos melhores. Quando ele chegou [ao Real Madrid] eu tinha 11 anos, espero aprender muito com ele.

“Estou muito feliz por chegar a este clube. A temporada passada não foi a melhor, mas espero que a próxima temporada seja muito melhor”, concluiu.