Bale não sairá do Real Madrid por empréstimo, avisa empresário

Craque galês é fortemente ligado à transferência de saída do Santiago Bernabéu neste verão depois de ser pouco usado por Zidane na última temporada

O agente de Gareth Bale descartou a possibilidade de o atacante deixar o emprestado neste mercado da bola.

O futuro do galês tem sido assunto de muito debate nas últimas semanas, depois que suas oportunidades na primeira equipe se tornaram limitadas ao retorno de Zinedine Zidane ao Santiago Bernabéu.

O agente do jogador, Jonathan Barnett, disse à Sky Sports News no Royal Ascot que há "mais chances de eu ganhar na Ascot" do que Bale deixar o clube por empréstimo.

"Um movimento de empréstimo não vai acontecer. Eu não acho que ele quer sair por empréstimo. Ele tem uma vida adorável e um lar na . Acho que seria preciso algo excepcional para ele sair e os empréstimos não estão no cardápio. Obviamente, a situação de Gareth no Real não melhorou”.

A onda de gastos de verão de Zidane, que o levou a comprar Rodrygo, Luka Jovic e Eden Hazard à sua linha de frente, só serviu para adicionar combustível aos rumores de uma partida iminente de Bale.

O jogador de 29 anos, que marcou 14 gols em 42 jogos na última temporada, esteve recentemente ligado a uma transferência de empréstimo para o de Munique - que levou James Rodriguez do Los Blancos em 2017 em um acordo similar.

Esses rumores só foram fortalecidos pelas alegações do ex-presidente do Real Madrid, Ramon Calderon, de que um acordo de empréstimo serviria tanto ao clube quanto a Bale.

"O problema é a taxa de transferência", disse ele à Sky Sports News.

“O Real Madrid quer ganhar muito dinheiro, mas acho isso difícil. Talvez a melhor coisa para todos seja um empréstimo. O jogador pode recuperar sua confiança no campo e o Real Madrid pode ver seu valor subir”.

Com poucos clubes que poderiam pagar a taxa de transferência e as demandas salariais relatadas por Welshman de 600 mil libras por semana, não é segredo que o estava interessado em buscar o ex-jogador do para Old Trafford.

Essa possibilidade já foi descartada, já que os Red Devils não estão mais o vendo como um alvo de transferência viável, e Barnett acrescenta que um movimento seria uma surpresa.

“Ele poderia se encaixar lá. Eu acho que ele poderia fazer muito bem - ele ainda é um dos melhores jogadores do mundo. Mas é muito improvável".