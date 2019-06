OFICIAL: Eden Hazard é o novo reforço do Real Madrid

Meia belga deixa o Chelsea e irá realizar sonho de longa data ao lado de Zinedine Zidane no Santiago Bernabéu

O confirmou de forma oficial na tarde desta sexta-feira (7) a contratação do meia Eden Hazard, do , colocando fim a uma longa negociação que se estendeu ao longo das últimas semanas. Em comunicado, o clube espanhol confirmou que o jogador chega à capital na próxima quinta-feira, dia 13, para ser apresentado como novo reforço para a temporada 2019/20.

Embora nenhuma das partes fale publicamente em valores, Goal pôde confirmar que Blancos e Blues chegaram a um acordo pela transferência num valor de 88,5 milhões de libras (cerca de 100 milhões de euros, ou R$ 430 milhões) pelo atleta de 28 anos. Seu vínculo inicial no Bernabéu será válido por cinco temporadas, até o final de 2023/24.

O Chelsea também confirmou o desfecho do negócio em seu site oficial, onde aproveitou para repassar a passagem do meia em Londres e agradecer seus serviços.

"Hazard sai como um dos maiores jogadores de nossa história", disse a nota dos ingleses. "Ele ajudou a equipe a vencer a Premier League em duas ocasiões, a duas vezes e a e a uma vez, cada."

Os últimos anos levaram o 'triângulo amoroso' entre ingleses, espanhóis e Hazard se intensificar ainda mais, muito em função dos fracassos dos Blues na disputa pelo título da nos últimos anos - em que chegou até a se ausentar da competição. Dessa vez, no entanto, o clube resolveu ceder e permitir que o jogador dê o próximo passo em sua carreira.

"Embora seja com tristeza que dizemos adeus a Eden, e deixamos absolutamente claro a ele que desejávamos sua permanência, respeitamos sua decisão de encarar um novo desafio, em um país diferente, e realizar seu sonho de infância de jogar pelo Real Madrid", disse a diretora Marina Granovskaia.

Na reta final da temporada 2018/19, Hazard confirmou que não ficaria mais em Stamford Bridge para o próximo ano, embora nunca tenha se manifestado que o Real seria seu destino. Mesmo assim, ele ainda teve uma atuação de luxo em seu jogo de despedida, quando o Chelsea aplicou 4 a 1 no rival na final inédita da .

Hoje considerado um dos melhores jogadores do futebol mundial, o belga chegou aos Blues em 2012 vindo do , da , e marcaria época na capital inglesa com 352 partidas disputadas e 110 gols marcados, o que o torna o nono maior artilheiro da história do clube.