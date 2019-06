Quem é Ferland Mendy? Novo reforço do Real é chamado de 'Mbappé dos laterais'

Jovem defensor assinou um longo contrato com o Real Madrid para ser o substituto de Marcelo. Ele já foi rejeitado pelo PSG e sofreu séria lesão

Se algum clube tem experiência para contratar quando se trata de laterais de nível mundial, é o .

Durante anos, o clube usou Marcelo, amplamente reconhecido como o melhor lateral que o futebol tinha para oferecer. Ganhou tudo durante seu tempo em Madri, incluindo quatro coroas da e quatro títulos da Liga dos Campeões.

Embora a busca por um substituto a longo prazo provavelmente tenha levado o Real Madrid aos quatro cantos do mundo, o clube não precisou ir longe demais para encontrar um alvo neste mercado da bola. Essa busca viu o clube atacar Ferland Mendy como a resposta a longo prazo para o clube daqui para frente.

Profissional desde 2015, quando ele chegou ao Le Havre - o mesmo clube em que Paul Pogba, Lassana Diarra e Riyad Mahrez foram promovidos -, o jogador de 23 anos surgiu como uma figura chave para o time de Bruno Genesio.

A ascensão de Mendy foi astronômica. Aos 21 anos de idade, fizera apenas 12 jogos no campeonato, todos no segundo escalão do Le Havre. Dois anos e meio depois, ele se vê internacionalmente pela seleção francesa, tendo recebido um papel de destaque na principal competição de clubes da Europa, a Liga dos Campeões, antes de uma derrota nas oitavas de final para o .



"É verdade que tudo aconteceu muito rapidamente desde o Le Havre, mas eu digo a mim mesmo que as coisas devem ser mais rápidas!", disse à France Football em janeiro. "Eu tenho que continuar com essa dinâmica".

Mendy passou algum tempo nas categorias de base do , mas foi liberado devido a uma forma de artrite em seu quadril, forçando-o a perder uma boa quantidade de futebol quando tinha 15 anos, enquanto também perdeu o pai em uma idade jovem.

"Eu não tive uma jornada fácil, é verdade, mas eu nunca desisti", acrescentou. "Agora eu estou aqui. Esse desejo ardente de ter sucesso, está no meu personagem. Eu sempre fui assim”.

Embora seja um indivíduo autoconfiante, às vezes rotulado de arrogante, Mendy não é alguém que habitualmente fala à mídia. Em vez disso, ele se expressa no campo, onde é um incansável jogador pelo lado esquerdo do .

Talvez, inevitavelmente, dado seu nome e seu papel, ele seja comparado ao Benjamin Mendy, do , que passou pelo Le Havre nas duas campanhas antes de seu homônimo chegar à Normandia.

Ele oferece uma disposição semelhante para atacar e qualidade comparável no terço final, mesmo que este aspecto de seu jogo não seja tão polido quanto o de seu compatriota.

Seu déficit marginal em termos de sua última bola - e é marginal - é compensado por uma maior consciência tática e solidariedade no outro extremo do parque. E em alguns aspectos ele é tecnicamente mais sólido, possuindo um pé direito particularmente capaz

"Ele é o Kylian Mbappe no papel de lateral esquerdo", disse o experiente agente Yvan Le Mee à France Football. “Ao contrário da crença popular, a posição de lateral esquerdo é a mais requisitada depois de um atacante, porque é muito difícil de encontrar.

“Mendy é bom ofensivamente e defensivamente, o que é muito raro. Os caras equilibrados, que são empolgantes e muito fortes nas costas, são muito raros. Na sua idade, não há ninguém melhor. Além de Andy Robertson, que não vai se mudar do , não há tal jogador talentoso nesse papel disponível, especialmente porque Lucas Hernandez tem um perfil diferente".

Ele já provou que pode fazer frente ao melhor, brilhando quando o Lyon derrotou o time de Pep Guardiola no Etihad Stadium em setembro e alcançou um nível de desempenho que sem dúvida fez dele o melhor lateral esquerdo da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Agora, ele enfrenta o desafio de, eventualmente, substituir uma lenda e se tornar outro bloco de construção para uma equipe do Real Madrid que pretende se reinventar ao trazer o próximo grande lateral do clube.