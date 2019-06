Real Madrid assina com japonês que passou pelo Barcelona

Takefusa Kubo disputará a Copa América com a seleção do Japão e se apresentará aos Merengues em seguida

Em mais uma movimentação no mercado de jogadores, o anunciou na manhã dessa sexta-feira (14) a contratação do meia Takefusa Kubo, que estava no FC Tokyo.

Kubo, de 18 anos, passou pelas categorias de base do quando tinha apenas 9 anos. Apesar da estadia em La Masía, os Blaugranas tiveram que dispensar o atleta por infrações cometidas no recrutamento de jovens.

O meia, apelidado de 'Messi japonês', tem como características a velocidade, versatilidade e coletividade. Ele disputará a com a seleção do , que será composta em sua grande maioria por jogadores mais novos.

Takefusa assinará o vínculo válido por seis temporadas e defenderá o time B para readaptar-se ao futebol espanhol.