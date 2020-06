Real Madrid não deve voltar ao Bernabéu para retomada de LaLiga

Um dos estádios mais icônicos do mundo não receberá jogos de seu clube na retomada do futebol

O presidente do confirmou que o Santiago Bernabéu não receberá nenhum dos jogos restantes do clube em LaLiga. Com a retomada do Campeonato Espanhol programada para 11 de junho , os merengues ainda atuam como mandantes em seis partidas.

Ao invés de jogar suas partidas no icônico estádio, o clube receberá seus adversários no Estádio Alfredo Di Stefano, na Cuidad Real Madrid em Valdebebas. A ideia de Florentino Pérez é adiantar as obras já iniciadas no Santiago Bernabéu .

"Decidimos jogar no estádio Alfredo Di Stefano, em nossa Ciudad Real Madrid, todos os jogos em que jogaremos como time da casa", escreveu Pérez aos torcedores do Real. "Esta decisão nos permitirá avançar nas obras do estádio Santiago Bernabéu".

Com capacidade para 6 mil pessoas, a "nova casa" merengue é utilizada para jogos do Castilla. O estádio será preparado para receber os jogos de LaLiga e passará por pequenas reformas para isso: novos refletores, espaços publiciários e até uma sala para o VAR será instalada.

As obras no Santiago Bernabéu estão programadas para se encerrar no verão europeu de 2022 e darão uma nova cara ao estádio. Confira no vídeo abaixo .

A decisão vai na contramão da ideia que o pretende apresentar para LaLiga: jogar as partidas restantes com torcida nos estádios . O Las Palmas também é favorável aos jogos com torcida nas arquibancadas.

O primeiro jogo do Real Madrid no Estádio Alfredo Di Stefano será no dia 13 de junho, quando o vice-líder da LaLiga recebe o Eibar .