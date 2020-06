Barcelona quer volta ao futebol com público no estádio

Os dirigentes do clube catalão acreditam que podem convencer as autoridades de que a presença de torcedores no Camp Nou é segura

A volta de LaLiga será com portões fechados mas o não quer que seja assim. O jornal Caderna Cope assegura que o clube está pensando em jogar com torcedores nas arquibancadas do Camp Nou, abrindo precedente para que os outros clubes também contem com o apoio de seus fãs.

Os diretores do Barça tentarão convencer as autoridades pertinentes de que a volta do futebol com torcida nos estádios é segura, sempre seguindo as medidas de saúde necessárias para que isso seja possível.

Segundo o jornal espanhol, a diretoria do Barcelona está preparando um estudo com o doutor Joan Bladé, um dos médicos do clube. O estudo foi batizado de "Espai net i segur" (Espaço limpo e seguro, em português) e quer mostrar que é seguro a presença de no máximo 30% da capacidade dos estádios.

Como o Camp Nou tem capacidade para mais de 99 mil pessoas, seria possível imaginar em um jogo do clube blaugrana com cerca de 28 mil pessoas. Uma das ideias é permitir a entrada de famílias inteiras e separá-las nas cadeiras do estádio. A reforma do estádio prevê 105 mil lugares.

A ideia vem semanas depois de informações garantirem que o Camp Nou estaria fechado pelo menos até novembro, com possibilidade de não receber torcedores até fevereiro de 2021.

Com isso, o Barça se junta ao Las Palmas, clube das Ilhas Canárias que, por meio de seu presidente, já declarou também quer contar com o apoio de seus torcedores no Estádio Insular. O time joga contra o no dia 13.

LaLiga retorna no próximo dia 11 de junho, com a disputa da 28ª rodada. No sábado, o líder Barcelona visita o Mallorca e, no domingo, o vice-líder Real Madrid recebe o Eibar.