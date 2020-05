Barça sábado, Real Madrid domingo: La Liga anuncia horários da rodada pós-retomada

Campeonato Espanhol volta no dia 11 de junho com dérbi de Sevilha e terá partidas praticamente todos os dias

O Campeonato Espanhol agora tem oficialmente data e horário para recomeçar. Neste domingo, , que organiza o torneio, divulgou datas e horários das duas próximas rodadas da edição 2019/2020.

A competição será retomada exatamente de onde parou: na 28ª rodada. O primeiro jogo, como já vinha sendo especulado, será o dérbi entre e , dia 11 de junho, às 22h pelo horário local (17h de Brasília).

HORARIOS | ¡VUELVE #LaLigaSantander! Conoce cuándo se jugarán los encuentros correspondientes a la jornada 28.#VolverEsGanar — LaLiga (@LaLiga) May 31, 2020

Líder com 58 pontos, o volta a campo no dia 13 de junho, um sábado, quando visita o Mallorca às 17h de Brasília.

Já o , segundo colocado com 56, "reestreia" no torneio no dia seguinte, quando recebe o às 14h30 pelo horário oficial brasileiro.

O Espanhol será finalizado com uma maratona de jogos quase diários e um intervalo de pelo menos três dias entre uma rodada e outra.

Abaixo, veja todas as datas e horários das duas próximas rodadas, sempre pelo horário de Brasília.

RODADA 28

11 de junho

Sevilla x Bétis (17h)

12 de junho

Granada x (14h30)

x (17h)

13 de junho

x (8h)

x Villareal (12h)

x (14h30)

Mallorca x Barcelona (17h)

14 de junho

de Bilbao x (8h)

Real Madrid x Eibar (14h30)

x Osasuna (17h)

RODADA 29

15 de junho

Levante x Sevilla (14h30)

Bétis x Granada (17h)

16 de junho

Getafe x Espanyol (14h30)

Villareal x Mallorca (14h30)

Barcelona x Leganés (17h)

17 de junho

Eibar x (14h30)

Valladolid x Celta (14h30)

Osasuna x Atlético de Madrid (17h)

18 de junho

Alavés x Real Sociedad (14h30)

Real Madrid x Valencia (17h)