Real Madrid mostra vídeo do novo Santiago Bernabéu: veja imagens do estádio modernizado

Clube merengue dá novas amostras do “Santiago Bernabéu do futuro”; reforma do estádio bilionário foi prejudicada pelo Covid-19, mas já foi retomada

O futebol segue parado na grande maioria dos países por conta do novo coronavírus, mas o deu bons motivos para seus torcedores se animarem. Através de sua conta oficial no Twitter, o clube merengue deu um aperitivo de como ficará o novo Santiago Bernabéu, após a reforma planejada para o estádio.

Com o slogan “O Santiago Bernabéu do futuro”, o Real mostrou que várias mudanças significativas ainda vão acontecer na casa da equipe, para torná-la uma das mais modernas do mundo.

O custo total da obra, incluindo os juros que serão pagos para saldar o empréstimo pedido pelo clube, deve girar em torno de 812 milhões de euros (R$ mais de 4,5 bilhões na cotação atual), segundo o El Mundo.

🏟️✨ Por muchos momentos más inolvidables en casa...

🚀 El Santiago Bernabéu del futuro.#RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 13, 2020

Dentre as diversas mudanças que vão acontecer, as principais ficarão por conta da fachada do estádio, que terá uma cor metálica chamativa para que a casa merengue seja rapidamente identificado, do teto retrátil, que cobrirá a totalidade do espaço, de um painel com capacidade de projetar imagens do lado de fora, e da ampliação dos “espaços de experiência” para os torcedores. Além disso, novas tecnologias permitirão uma maior interatividade com fãs de todas as partes do mundo.

“Devemos ter uma visão do futuro que nos exige o momento e esse futuro passa por um novo Bernabéu que seja referência no século XXI, vanguardista, com comodidade e segurança, com a melhor tecnologia e que seja uma fonte receitas para o clube”, disse Florentino Pérez, presidente do clube, quando a obra foi anunciada.

“Esta será uma melhoria para a cidade de Madri. Será o melhor estádio do mundo. É uma grande oportunidade para transformar o estádio em uma ótima plataforma técnica para nos comunicarmos com o mundo. Queremos que seja o grande estádio digital do futuro que será pago com a renda que vem com a sua reforma e fará o Real Madrid competitivo num cenário do futebol cada vez mais incerto”, completou.

A pandemia do Covid-19 também trouxe algumas complicações para o andamento da obra. Mas após uma pausa de duas semanas, a construção foi retomada em Madrid. Embora o andamento tenha sido prejudicado, o “Santiago Bernabéu do futuro” está cada vez mais perto de ficar pronto.