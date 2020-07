Quem é Achraf Hakimi, ex-Real Madrid contratado pela Inter de Milão?

Após duas belas temporadas pelo Borussia Dortmund, jovem de 21 anos deixa a Bundesliga para se juntar a equipe de Antonio Conte

O formalizou a ida de Achraf Hakimi para a . O lateral direito fez uma temporada excelente atuando pelo , mas pertencia ao clube espanhol. O negócio gira em torno de 40 milhões de euros e o marroquino deve assinar por cinco anos.

Hakimi foi emprestado ao Dortmund e foi comandado por Lucien Favre nas duas últimas temporadas, onde mostrou incrível evolução. Na atual temporada da Bundesliga , ele marcou cinco gols e contribuiu com mais dez assistências, sendo uma das principais peças do 3-4-3 adotado pelo treinador.

Na atual - da qual o Borussia foi eliminado pelo PSG, nas oitavas de final -, o lateral balançou as redes quatro vezes em apenas oito jogos, números ótimos para qualquer lateral, ainda mais em sua idade.

Mas apesar da belíssima temporada, o clube alemão declarou publicamente, após a derrota diante do Hoffenheim , que não vai ficar com a jovem estrela devido aos altos valores envolvidos no negócio.

“Houve um desenvolvimento da situação apenas nesta semana. O preço é muito mais alto agora. E há um ponto em que devemos dizer: não queremos isso e não podemos fazer isso”, declarou Michael Zorc, diretor de futebol do Borussia, à Sky Sports .

A Inter de Milão ainda não oficializou a contratação do marroquino, porém o próprio Real Madrid já se despediu do atleta, confirmando o acordo com o time italiano via nota oficial divulgada nesta quinta-feira, 2 de julho.

Mas quem é Achraf Hakimi?

Achraf Hakimi Mouh é um jogador marroquino, nascido na . Nascido em novembro de 1998, o jogador está com 21 anos e já chama a atenção pelo seu estilo agressivo de jogo com e sem a bola. Com forte vocação para apoiar os ataques, o atleta é visto como um ótimo ala, pois quando atua pela lateral costuma deixar espaços em suas costas, devido às constantes subidas ao ataque.

A carreira de Hakimi no futebol começou oficialmente em 2015, quando ele começou a ganhar notoriedade e oportunidades nas equipes mais acima e assim ganhou reconhecimento. O jogador já estava no clube merengue desde 2006, atuando nas categorias de base do Real Madrid.

Em 2017 ele assinou o contrato profissional com o Real Madrid. Um ano depois ele foi emprestado ao Borussia Dortmund, onde ficou por quase dois anos e ganhou muita rodagem e, principalmente, visibilidade.

Hakimi na partida contra o pela Champions League (Foto: Getty Images)

Suas atuações foram responsáveis por levá-lo à de 2018 com a seleção de . No Mundial os africanos foram eliminados ainda na fase de grupos.

A temporada 2019/20 foi especialmente boa para Hakimi. Por mais que o Dortmund tenha falhado mais uma vez na missão de quebrar a hegemonia do de Munique, Hakimi fez grandes jogos tanto na quanto na Champions League.

Ao total, o lateral/ala participou de 45 jogos, marcou nove gols e deu 10 assistências para gol.

A partir da próxima temporada, o jovem vestirá as cores azul e preto da Inter de Milão, que tem contado cada vez mais com um elenco qualificado para voltar aos tempos de glória. Além disso, a velocidade de Hakimi, uma de suas principais armas, deve ser explorada ao extremo por um técnico como Antonio Conte, um entusiasta de times com transição rápida.