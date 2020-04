Real Madrid desiste de Mbappé em 2020, mas se anima com 'não renovação' com PSG

De acordo com o L'Equipe, o clube merengue já não estuda mais contratar Kylian Mbappé na próxima janela de transferências

Os alvos do na próxima janela de transferências estão cada vez mais claros. Quando se abrir o período de negociações, um dos principais alvos do clube merengue deve ser Paul Pogba. Porém, Kylian Mbappé, um dos maiores sonhos de Florentino Pérez, não deve ser contratado para a próxima temporada.

Todos no Santiago Bernabéu querem o francês, não só o presidente do clube. Sócios, Zinedine Zidane e, claro, torcedores, querem ver Mbappé com a camisa do Madrid. Muitos rumores davam conta de que o atacante seria contratado pelo Real, isso antes do covid-19 se espalhar pelo mundo.

Mas com a crise que o coronavírus causou no futebol, já alguns dias o Real trabalhava com a contratação de Mbappé apenas em 2021. E, segundo o L'Equipe, o Real oficialmente desistiu de contratar o atacante do neste ano.

O que fez o Real desistir da contratação de Mbappé em 2020 é o contrato do francês com o clube parisiense, que se encerra em 2022. Caso o PSG não queria ver uma de suas maiores estrelas sair de graça do clube após um alto investimento, o clube seria obrigado a negociá-lo em 2021.

Para que este cenário continue assim, Mbappé deve seguir sem renovar seu vínculo com o PSG. E, para alegria dos merengues, esta negociação foi interrompida, pavimentando um caminho para que o sonho de Florentino e todos no Real Madrid se concretize.