Zidane sonha com Mbappé no Real Madrid, mas não pensa em contratações imediatas

O treinador "fechou o elenco" de 2020-21, mas ainda sonha com o francês para o futuro

Torcedor, dê uma boa olhada no elenco do : gostou, não gostou? Terá que se acostumar. Segundo o treinador da equipe, Zinedine Zidane, é muito improvável que os espanhóis façam novas contratações para esta temporada. Assim, o grupo atual, para o bem ou para o mal, será o elenco do clube para 2020-21.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Tudo pode acontecer de tudo até o dia 5 de outubro. Estou contente com o meu elenco. Vamos trabalhar para chegarmos até o final dos objetivos que temos para a temporada. O elenco é esse, não vou pedir ninguém." declarou, em entrevista coletiva.

Mais times

Ainda que os merengues tenham excelentes jogadores e várias estrelas em potencial, como os brasileiros Vinícius Jr., Rodrygo e Éder Militão, bem como o uruguaio Federico Valverde e o norueguês Martin Odegaard, entre outros, a expectativa da torcida era de que alguns setores fossem reforçados e obtivessem uma maior profundidade.

O treinador não chegou a descartar completamente que um reforço ou outro possa aparecer, mas negou as especulações de que o time estaria pretendendo mudar um grande número de peças do atual elenco. Zidane, inclusive, deu a entender de que está feliz com o grupo e o considera bom o suficiente para os desafios da atual temporada.

Campeão da La Liga, o Real Madrid cresceu no segundo semestre, após o retorno das competições, com alguns veteranos retornando à boa forma. Kroos e Marcelo, por exemplo, foram dois atletas que melhoraram o seu nível na reta final. Assim, a aposta do técnico é que outros jogadores consigam evoluir ou se recuperar em seu segundo ano de volta ao comando dos merengues.

Mais artigos abaixo

Isco e Asensio, são as “contratações” de Zidane para o jogo contra o Betis, eles trabalham com o grupo para enfrentar o próximo desafio. pic.twitter.com/qWbWH63pqN — Leonardo Rodrigues Alonso (@Leonard32620911) September 21, 2020

Isso não significa que Zidane deixa de sonhar com alguns reforços específicos. Um deles, talvez, seja a maior esperança de que um supercraque volte a vestir a camisa do Real Madrid: Kylian Mbappé, sempre com seu nome veiculado na Espanha, é o maior sonho da torcida no momento... e também anima o treinador francês.

O jogador já garantiu que fica no para essa temporada, mas também, não é segredo para ninguém que o clube espanhol é o grande favorito para sua contratação assim que o atleta queira deixar a cidade de Paris. Assim, os olhos do mercado se voltam para 2021, quando o Real estará mais recuperado financeiramente e o atleta vem dando declarações inconclusivas.