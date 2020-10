Barcelona anuncia perdas de R$ 650 milhões e prevê mais reduções de salário

Clube divulga balanço da temporada 2019/20 e mostra que também não escapou dos impactos da pandemia do novo coronavírus

Nem o escapou da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Nesta segunda-feira (05), o clube culé anunciou perdas de 97 milhões de euros (quase R$ 650 milhões) para o ano fiscal de 2019/20 e quedas de 203 milhões de euros na receita total, em virtude dos efeitos da pandemia. Tamanho o impacto, novas reduções nos salários dos jogadores ainda podem acontecer.

As informações foram divulgadas por Jordi Moix, vice-presidente do clube, em entrevista coletiva concedida na manhã desta segunda-feira (05).

O clube catalão fechou a temporada 2019/20 com uma receita de 855 milhões de euros, enquanto mais de um bilhão de euros era esperado. A redução de 19% nas receitas aconteceu mesmo com o clube diminuindo suas despesas em 74 milhões de euros. Porém, a economia não foi suficiente para aliviar os prejuízos causados pela pandemia.

"O FC Barcelona não ficou imune ao surto de Covid-19, mas suas consequências tiveram um efeito enorme em toda a indústria do esporte”, informou o clube em comunicado oficial.

"A ECA [Associação Europeia de Clubes] estimou o prejuízo geral em cerca de € 4 bilhões (£ 3,6 bilhões / US $ 4,7 bilhões) e o Barça, como um dos maiores clubes da Europa e com grande diversificação de sua receita, é um dos mais afetados”.

Como parte da justificativa para tamanha perda nas receitas, o Barcelona apontou os jogos sem bilheteria no futebol e o cancelamento da Euroliga de basquete como principais fatores.

"A falta de turistas e visitantes à cidade de Barcelona devido às reduções e limitações aplicadas ao turismo internacional também significou muito menos visitantes às instalações do Barça, o que significa grandes perdas em termos de áreas como os visitantes da Camp Nou Experience e a venda de produtos nas lojas oficiais", explicou no comunicado.

Já para 2020/21, o Barcelona estimou 790 milhões em receitas, após as reduções de 19% para o ano anterior. Apesar da previsão, a diretoria não divulgou os resultados esperados, pois o objetivo principal no momento é fazer um novo corte nos salários dos jogadores - seria o terceiro, no total.

E enquanto as receitas caíram, a dívida também aumentou para 420 milhões de euros neste momento, frente a 217 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Até por isso, o clube não esbanjou em contratações no mercado de transferências.

As notícias decepcionantes chegam em um momento em que o time do Barcelona tenta se recuperar com Ronald Koeman como novo treinador, após uma temporada desastrosa em 2019/20. Resta saber se esse será mais um fator para atrapalhar a equipe dentro de campo.