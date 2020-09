Son já aponta primeiro desafio de Bale no Tottenham: conquistar Mourinho

Sul-coreano brilhou contra o Southampton, marcou quatro gols e mostrou que a competição pela vaga no ataque não será fácil para Gareth Bale

Gareth Bale está de volta ao Hotspur. O atacante galês foi anunciado como novo reforço da equipe londrina para a temporada 2020/21, vindo de empréstimo do . Um dia após o retorno do jogador, o Tottenham aplicou uma sonora goleada sobre o na Premier League e contou com o brilho de um dos que precisarão brigar pela vaga junto com Bale: Heung-Min Son marcou quatro gols na goleada por 5 a 2 sobre o Southampton.

Gareth Bale chega a uma equipe que ainda tenta encontrar sua identidade após a importante passagem de Mauricio Pochettino. Uma mudança bastante radical no estilo aconteceu com a chegada de José Mourinho, que enxerga o jogo por outra perspectiva.

Pensando em um "time ideal" com a chegada de Bale, o trio de ataque parece ter um elo fraco: Lucas Moura. O atacante brasileiro, porém, conta com a admiração e confiança de Mourinho, que nunca escondeu sua preferência pelo ex- . Desde que desembarcou em Londres, Mourinho comandou o Tottenham em 38 partidas, Lucas participou de 37 delas. É o jogador que mais atuou sob a batuta do gajo no time do norte londrino.

Harry Kane, por outro lado, é praticamente intocável. Sem grandes questionamentos é o principal centroavante inglês de sua geração, além de ser capitão da e um verdadeiro goleador. Mourinho também tem apreço por centroavantes com as características de Kane. A liderança e importância no elenco fazem com que Kane seja sempre a primeira opção para o comando de ataque e é bem difícil que isso mude.

Heung-Min Son, porém, é quem vive o momento de maior destaque. O atacante sul-coreano marcou quatro gols contra o Southampton após passar a primeira rodada em branco. Sob o comando de Mourinho, Son tem números que o credenciam a ser o titular com muita folga: em 29 partidas marcou 14 gols e deu nove assistências.

Se comparados esses números com os de Lucas Moura, a diferença é bastante grande. O brasileiro atuou em 37 jogos, marcou cinco gols e deu cinco assistências. Sem o "cacoete" de centroavante, Gareth Bale deve brigar por uma vaga nas pontas e o flanco esquerdo já parece dominado por Son. Do outro lado, porém, há o jogador adorado por Mourinho.

O técnico português já fará com que Bale, que chegou lesionado ao seu novo clube , já chegue com status de titular absoluto? Ainda é cedo para dizer, mas no trio de ataque, Lucas é o que tem maiores chances de perder a vaga nos 11 iniciais. Resta saber como o treinador português lidará com isso ou se usará os quatro, propondo mudanças de posições.

Bale não chegou a ser comandado por Mourinho no Real Madrid. A passagem do português na equipe espanhola acabou em junho de 2013 e Bale foi contratado pelo Real Madrid em setembro do mesmo ano, mas mesmo assim, Bale afirmou que a presença de Mourinho nos Spurs foi fundamental para ele decidir sua volta ao White Hart Lane.

Essa também será a chance para Bale recuperar não apenas a carreira, mas, especialmente, a credibilidade após uma passagem de brilhos e polêmicas pelo maior campeão continental europeu.