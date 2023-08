RB Bragantino x Vasco ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (14), no Nabizão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vasco visita o RB Bragantino na noite desta segunda-feira (14), a partir das 21h (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Eliminado da Copa Sul-Americana para o América-MG nos pênaltis, o RB Bragantino volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Brigando pelo G-4, a equipe soma 31 pontos e vem de um empate e duas vitórias nos últimos três jogos disputados.

Do outro lado, o Vasco, na zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos conquistados, reencontrou o caminho da vitória na última rodada ao vencer o Grêmio por 1 a 0, com gol de Vegetti. Agora, busca emplacar o segundo triunfo consecutivo. Até o momento, o Cruzmaltino acumula apenas três vitórias, três empates e 11 derrotas

O Vasco tem uma ampla vantagem no retrospecto histórico das equipes. Em 17 jogos disputados, o time carioca soma seis vitórias, contra duas do RB Bragantino, além de nove empates. No último encontro válido pelo pelo Brasileirão de 2020, o time de Bragança Paulista venceu por 4 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortiz, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista; Sorriso, Bruninho, Helinho; Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Vasco: Léo Jardim; Robson Bambu, Medel, Léo, Lucas Piton; Jair (Zé Gabriel), Marlon Gomes, Paulinho; Orellano, Sebastián Ferreira e Gabriel Pec. Técnico: Ramon Díaz.

Desfalques

RB Bragantino

Vitinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Eric Ramires, Helinho, Mosquera, Léo Realpe, Nathan Camargo, Lucas Cunha, Laquintana e Raul, lesionados.

Vasco

Praxedes, por questão contratual, e Patrick de Lucca, lesionado, são desfalques.

Quando é?