RB Bragantino x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (9), no Nabizão; veja como acompanhar na TV e na internet

O RB Bragantino recebe o São Paulo na tarde deste domingo (9), a partir das 16h (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Alagoas), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. O jogo será narrado por Everaldo Marques, ao lado de Ana Thaís Matos e Ricardinho.

Classificado às oitavas de final da Sul-Americana, o RB Bragantino chega embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados no Brasileirão. Com 23 pontos, o Massa Bruta briga para entrar no G-4.

"Estamos felizes pelo momento. É fruto do nosso trabalho, não só dos atletas, mas de todo o estafe. A gente continua trabalhando com muita humildade e tenho certeza de que estamos no caminho certo para conquistar nossos objetivos", afirmou o atacante Sorriso.

Do outro lado, o São Paulo, embalado com a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão. Para o confronto, o técnico Dorival Júnior pode poupar Rafinha para o duelo deste domingo. Assim, Moreira e Nathan brigam por uma vaga.

Em 50 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 25 vitórias, contra 13 do RB Bragantino, além de 12 empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Paulistão 2023, o time de Bragança Paulista venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Vitinho, Sorriso e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

São Paulo: Rafael; Moreira (Nathan) , Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson (Wellington Rato) e Rodrigo Nestor; Marcos Paulo e Juan. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

RB Bragantino

Helinho, Léo Ortiz, Henry Mosquera, Nacho Laquintana, Raul, Léo Realpe e Lucas Cunha seguem como desfalques.

São Paulo

Igor Vinícius, Talles Costa e Erison seguem como desfalques.

Quando é?