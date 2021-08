RB Bragantino x Juventude: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela 16ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O RB Bragantino recebe o Juventude neste sábado (14), às 17h (de Brasília), no Nabizão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Juventude DATA Sábado, 14 de agosto de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima (AL) e Brigida Cirilo (AL)

Quarto árbitro: Salim Fende (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistente VAR: Ciro Chaban (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Juve busca voltar a vencer na Série A / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Nabizão. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a classificação praticamente já garantida para a semifinal da Copa Sul-Americana, após a vitória sobre o Rosario por 4 a 3, o Red Bull Bragantino mira também ampliar a sua vantagem no G-4 do Brasileirão.

Do outro lado, o Juventude, com apenas 16 pontos, vem de derrota para o Atlético-MG por 2 a 1 na última rodada.

Para o confronto, o técnico Marquinhos Santos terá o retorno de Vitor Mendes, Guilherme Castilho e Bruninho.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Weverton, Fabrício Bruno, Natan e Weverson; Jadsom Silva, Eric Ramires e Pedrinho; Helinho, Leandrinho e Cuello

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Guilherme Castilho, Matheus Jesus e Wescley; Paulinho Boia e Marcos Vinícios (Ricardo Bueno),​

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RED BULL BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 RB Bragantino Brasileirão 6 de agosto de 2021 Rosario 3 x 4 RB Bragantino Copa Sul-Americana 10 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Rosario Copa Sul-Americana 17 de agosto de 2021 19h15 (de Brasília) América-MG x RB Bragantino Brasileirão 23 de agosto de 2021 20h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Chapecoense Brasileirão 26 de julho de 2021 Juventude 1 x 2 Atlético-MG Brasileirão 8 de agosto de 2021

Próximas partidas