Quartas de final da Sul-Americana 2021: classificados, sorteio, datas, jogos e mais

Santos, Athletico-PR e Red Bull Bragantino são os brasileiros que ainda sonham com o título

As quartas de final da Copa Sul-Americana de 2021 terão a presença de três equipes brasileiras. Se o Grêmio decepcionou, caindo eliminado para a LDU nas oitavas, Athletico-PR, Red Bull Bragantino e Santos estão vivos no sonho do título – que nesta temporada será definido no estádio Mário Alberto Kempes, na Argentina.

O Santos foi o último brasileiro a sacramentar sua classificação. E foi no sufoco. Depois de vencer o Independiente de Avellaneda por 1 a 0 na Vila Belmiro, com gol de Kaio Jorge, os argentinos só não levaram a melhor no confronto de gigantes porque o goleiro João Paulo teve uma das mais espetaculares exibições que um arqueiro presenteou nos últimos anos de futebol brasileiro. O 1 a 1 (também com gol de Kaio Jorge) bastou para o time treinado por Fernando Diniz.

Já o Athletico-PR avançou de forma categórica: bateu o América de Cali por 1 a 0 na Colômbia antes de, em casa, golear por 4 a 1; o Red Bull Bragantino venceu o Independiente Del Vale por 2 a 0 como visitante e o empate por 1 a 1 garantiu o avanço. Por outro lado, e assim como vem acontecendo no Brasileirão, o Grêmio decepcionou. Ainda que contra um adversário com a tradição da LDU de Quito, pois foi o roteiro da eliminação que mais machucou a torcida tricolor: os gaúchos venceram os equatorianos por 1 a 0 fora de casa, mas perderam por 2 a 1 em Porto Alegre.

Confira, abaixo, as principais informações da próxima fase do mata-mata continental.

Os jogos das quartas de final da Sul-Americana 2021

(Foto: Divulgação/Conmebol)

Após o sorteio que definiu o chaveamento até a final, ficaram definidos os seguintes confrontos (times à direita decidem em casa).

Sporting Cristal x Nacional ou Peñarol

LDU x Athletico-PR

Rosário Central ou Deportivo Táchira x Red Bull Bragantino

Santos x Libertad

Quando foi e como funciona o sorteio do mata-mata da Sul-Americana 2021?

O sorteio que definiu os confrontos do mata-mata da Libertadores, bem como o chaveamento para as outras fases da competição, foi realizado pela Conmebol. A cerimônia aconteceu às 13h (de Brasília), no dia 1 de junho.

A definição dos confrontos teve transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada, da Twitch da Libertadores e do Facebook da competição, ambos na internet.

Os classificados foram divididos em dois potes. No pote 1 ficaram os times que se classificaram em primeiro em seus respectivos grupos na própria competição, enquanto no pote 2 entraram as equipes que ficaram na terceira posição de seus respectivos grupos na Copa Libertadores.

Segundo o regulamento, os times que já estavam na Sul-Americana desde seu início têm a vantagem de decidir os mata-matas em casa – exceção feita à finalíssima, em jogo único.

Quando serão as partidas das quartas de final?

Os jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana estão agendados para 10 de agosto, com as partidas de volta marcadas para 17 do mesmo mês.