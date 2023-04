Red Bull Bragantino x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (29), no Nabizão; veja como acompanhar na TV

RB Bragantino e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (29), a partir das 18h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro volta a atenção para o Brasileirão. Com três pontos, a equipe mineira estreou com derrota para o Corinthians por 2 a 1, mas venceu na última rodada venceu o Grêmio por 1 a 0.

Já o RB Bragantino, com quatro pontos, conquistou uma vitória por 2 a 1 contra o Bahia em seu primeiro jogo e empatou em 1 a 1 com o Cuiabá na sequência.

Existe um equilíbrio notável entre as duas equipes. Em 13 jogos disputados entre RB Bragantino e Cruzeiro, a equipe de Bragança Paulista acumula seis vitórias, enquanto a Celeste registra cinco vitórias, além de dois empates. No último confronto válido pelo Brasileirão de 1998, o Cruzeiro goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Lucão, Aderlan, Eduardo, Natan, Juninho Capixaba, Gustavinho, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Helinho, Eduardo Sasha e Bruninho. Técnico: Pedro Caixinha.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William (Igor Formiga), Neris, Luciano Castán e Marlon; Richard (Filipe Machado) e Ramiro; Mateus Vital, Bruno Rodrigues, Nikão (Wesley) e Gilberto. Técnico: Pepa.

Desfalques

RB Bragantino

Nacho Laquintana sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo, enquanto Léo Ortiz segue em recuperação de uma cirurgia no joelho.

Cruzeiro

Com desconforto no joelho direito, Wallisson está fora.

Quando é?