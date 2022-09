Quem é Raphinha, sensação da seleção na era Tite?

Revelado pelo Avaí, o atacante passou a ser figurinha carimbada nos jogos do Brasil e ganhou moral para a Copa do Mundo de 2022

Raphinha era um desconhecido da maior parte dos fãs de futebol quando foi convocado pela primeira vez por Tite. Na época, o atacante estava no Leeds United, da Inglaterra, e o desempenho na Premier League foi tão bom que não faltaram potências interessadas em contar com os serviços do brasileiro nesta temporada 2022/23. O Chelsea tentou, mas quem levou a melhor foi o Barcelona.

Depois de ter sido a principal referência do Leeds, o atacante de 24 anos começa a escrever sua história em um estrelado Barça. Mas os principais momentos de destaque de Raphinha para o público brasileiro até aqui foram, sem dúvidas, com a camisa da seleção brasileira. Nesta era Tite, o gaúcho foi um dos maiores destaques no ciclo visando a Copa do Mundo de 2022.

Em entrevista exclusiva concedida à Goal em 2020, Raphinha relembrou as suas raízes ao lado do pai, com quem trabalhou para lançar um projeto que tem como foco ajudar as crianças carentes de sua cidade natal.

Nos 11 jogos disputados com a camisa canarinho até aqui, o meia-atacante do Barcelona participou diretamente de nove gols: foram quatro assistências e um total de cinco tentos marcados. No último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo, Raphinha foi o grande destaque da goleada por 5 a 1 sobre a Tunísia -- anotando dois gols e dando uma assistência.

De gol em gol e a cada drible ou assistência, Raphinha vai caindo nas graças do povo... que nesta altura do campeonato já sabe, muito bem, quem é Raphinha.