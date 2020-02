Quem é Martín Benítez, atacante argentino na mira do Vasco?

O meia-atacante foi decisivo no título de Copa Sul-Americana conquistado sobre o Flamengo, em 2017

O não é um dos clubes que mais reforçou seu elenco de jogadores para 2020, mas a diretoria do Cruz-Maltino não está parada. Depois de terem trazido Germán Cano, que vem dando conta do recado no ataque, o Gigante da Colina poderá contar com outro argentino no pelotão de frente.

Segundo noticiado pelo “Atenção, Vascaínos” e posteriormente confirmado pelo Globoesporte.com, o analisa a contratação do meia-atacante Martín Benítez, que tem 25 anos e deseja sair do . Saiba, abaixo, um pouco mais sobre o atleta.

Criado na base do “Rei de Copas”

Martín é cria da base do próprio Independiente e defendeu apenas o “Rei de Copas” em toda a sua carreira. A primeira temporada pelos Diablos Rojos foi em 2011, quando causou um rápido impacto na equipe.

Melhor temporada teve título sobre o

Apesar do bom início em 2011, foi apenas em 2015 que Martín começou a chamar mais a atenção com a camisa do Independiente. A sua temporada de mais destaque, contudo, foi em 2017, quando inclusive foi decisivo na conquista da conquistada sobre o Flamengo – arquirrival do Vasco.

Foi de Martín a assistência para o primeiro gol no triunfo por 2 a 1 sobre o , no duelo de ida. O meia-atacante também esteve em campo no empate por 1 a 1 que deu aos vermelhos de Avellaneda o título continental dentro do Maracanã. No total daquela campanha, considerando todas as competições, foram 13 gols marcados e rumores que o ligavam a , e .

Negociação complicada

Martín Benítez não esconde a vontade de deixar o Independiente, que por sua vez só aceita vendê-lo em definitivo. Entretanto, o atleta acredita que dívidas que o clube tem consigo possa fazer com que uma saída por empréstimo seja avaliada.

Desempenho recente

Jogador veloz e de boa movimentação, Benítez não tem sido titular absoluto no time treinado por Lucas Pusineri – foi escolha inicial em apenas 15 jogos. Entretanto, é um dos atletas mais utilizados do elenco, acumulando 22 partidas. Até aqui, fez um gol e deu duas assistências.