No Vasco, Germán Cano tem o seu melhor início de carreira em um clube

O argentino voltou a ser decisivo, desta vez ajudando o Gigante da Colina a empatar com o Altos e avançar na Copa do Brasil

O saiu atrás contra o Altos, na estreia do Cruz-Maltino na Copa do . Sofreu, mas chegou ao empate que garantiu, nesta quarta-feira (12), a classificação graças a mais um gol anotado por Germán Cano.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O argentino de 32 anos, principal contratação do clube para 2020, faz um grande início de temporada. Na verdade, nunca balançou tanto as redes nos primeiros jogos realizados com uma nova camisa.

Mais times

Foram quatro gols em seis jogos. Em nenhum dos outros oito clubes defendidos em sua vida profissional, Cano teve início melhor. Ajuda a explicar por que, em meio às críticas ao trabalho de Abel Braga, o argentino acaba sendo um oásis de elogios para os torcedores.