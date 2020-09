Quem é Gustavo Cascardo, o novo lateral direito do Botafogo?

O jogador chega para tentar resolver um problema mais do que crônico da equipe carioca

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil após derrubar o Vasco, o terá mais tranquilidade para ir trabalhando em direção aos objetivos da temporada. Sob o comando de Paulo Autuori, o clube montou um elenco interessante, mesclando juventude com experiência... mas ainda conta um problema crônico: a lateral direita.

Na verdade, pode-se pensar que o lado direito é o único sem uma "solução" dentro do elenco: o time tem titulares consistentes em quase todas as posições do campo, mas sofre - e muito - com uma lateral direita frágil defensivamente e que pouco produz ofensivamente.

Quando tá Kevin eu prefiro Fernando, quando tá Fernando eu prefiro o Barrandeguy, quando tá o Barrandeguy eu fico sem saber o que preferir — Thay NAZÁRIO (@mourathay_) September 20, 2020

A próxima esperança do Botafogo para a função é o lateral Gustavo Cascardo, ex- , que estava no futebol da Eslováquia. Livre no mercado, assinou com o clube até o final de 2021 e chegou sem custos. Assim, a torcida espera que o reforço, mesmo que tenha chegado de graça, possa resolver a lacuna na posição - como aconteceu com Pedro Raul e Babi, no comando de ataque, Bruno Nazário, no meio de campo, e Victor Luís, na lateral esquerda.

Desde o começo do ano, o Alvinegro já trouxe três jogadores para a posição, excluindo Cascardo: Barrandeguy, Kevin e Warley - que nem jogou pelo Brasileiro. Ninguém convenceu. Os dois garotos da base do clube (que vem sendo importante revelando jogadores para várias funções carentes no elenco), Marcinho e Fernando, já foram liberados e não atuarão mais pela equipe.

Das opções que já estavam no elenco, Kevin vem sendo o mais consistente: tem boa chegada ao ataque e marcou bem Talles Magno nos dois jogos da Copa do . Falhou contra o no Brasileirão, entretanto, o que gerou gol de Ribamar, e não vai bem em uma linha de quatro. Fernando recebeu oportunidade contra o e levou um baile de Arthur Gomes, que fez chover pelo lado direito do Botafogo. Barrandeguy vem entrando constantemente e não consegue fazer nem mesmo uma boa atuação, tendo seu nome cogitado no por empréstimo.

Risco de manter o Fernando amarelado em campo é alto demais. Arthur Gomes ‘deitando’. Autuori já deveria ter tirado no primeiro tempo. — Jorge Iggor (@jorgeiggor) September 20, 2020

Assim, Cascardo deve ser a "última esperança" de Paulo Autuori para tentar ganhar uma opção consistente na lateral direita. Kevin pode ajudar como ala, mas sofre para recompor e marcar quando exigido. O ex-jogador do Athletico, cujo nome não foi bem recebido na torcida, pode enfim, resolver o problema... ou ser mais um agravante.

O Botafogo volta aos gramados neste próximo domingo (27), às 18h15 (de Brasília), tentando escapar da zona de rebaixamento diante do surpreendente Atlético-GO.