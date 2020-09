Oitavas de final da Copa do Brasil 2020: jogos, datas, classificados e mais

Competição nacional já tem 15 equipes garantidas na próxima fase; confira os detalhes!

As oitavas de final da Copa do já estão com 15 dos 16 participantes definidos. O torneio que é um sonho de consumo dos clubes por dar ao campeão uma vaga na Libertadores e uma bolada em dinheiro vai chegando à reta decisiva.

Vale lembrar que será nesta fase de oitavas de final que vão entrar na competição os times que representaram o Brasil na disputa da Libertadores deste ano. Dentre eles estão o , atual campeão, e o , o vice na de 2019.

Mais times

Confira os jogos, as datas e todas as informações sobre as oitavas de final da Copa do Brasil 2020!

Quem está nas oitavas de final

Dos 80 times que iniciaram a disputa da Copa do Brasil, só cinco sobrevivem. O Botafogo, que eliminou o na quarta fase, o , que tirou a , o Ceará, que despachou o Brusque, e o Juventude, que superou o CRB, estão classificados. A quinta e última vaga dos que disputaram a quarta fase sai do duelo entre Atlético-GO e Fluminense, nesta quinta-feira.

Além disso, as oitavas vão contar com os oito brasileiros que foram à Libertadores 2020 ( , , , , Inter, , e ), com o (campeão da de 2019), com o Cuiabá (campeão da Copa Verde de 2019) e com o Red Bull (campeão da de 2019).

Quem enfrenta quem

Isso será definido no próximo dia 1 de outubro, quinta-feira, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai realizar o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil na sede da entidade, no Rio de Janeiro, às 11h30 (de Brasília).

A edição deste ano tem uma novidade: os times da Libertadores não estarão no mesmo pote e, assim, poderão se enfrentar já nas oitavas de final da competição.

Quando serão os jogos?

As datas dos confrontos de ida e de volta das oitavas de final do torneio nacional também serão definidas a partir do sorteio, assim como a ordem dos mandos de campo.

Vale lembrar que por causa da pandemia do novo coronavírus a Copa do Brasil 2020 também foi adiada. Por isso, a final da competição vai acontecer apenas no dia 10 de fevereiro de 2021.