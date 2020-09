Por que o Kalou não joga o clássico contra o Vasco?

O atacante tinha uma viagem combinada com o Glorioso antes mesmo de assinar o contrato

Depois de três jogos e um gol com a camisa do , Salomon Kalou será desfalque do Glorioso para o clássico contra o , no domingo (13), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. E não tem nada a ver com lesão, a baixa já estava prevista antes mesmo do acerto com o clube.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nesta quinta-feira (10), o Botafogo soltou um comunicado confirmando que Kalou não estará presente no Nilton para o clássico alvinegro, isso porque o marfinense vai estar voltando de uma viagem à .

Mais times

O motivo da viagem é a formatura do atacante na École de Commerce de (Escola de Negócios de Lyon), no curso de Administração. Antes mesmo de assinar contrato com o Glorioso, Kalou já havia alinhado o compromisso com Comitê Executivo de Futebol e com a comissão técnica do clube, que aceitou por se tratar da formatura do atacante.

Kalou viaja nesta quinta-feira, após o treino da tarde, e retorna no domingo, mas não a tempo de participar do clássico, por conta de logística e dos protocolos para a prevenção da Covid-19.

A partida contra o Vasco, válida pelo décima rodada do Brasileirão, acontece no domingo, às 20h30 (de Brasília), no estádio do Botafogo, o Nilton Santos. O time de Paulo Autuori chega para o clássico depois de um empate, e com nove pontos conquistados em oito jogos, sendo uma vitória, seis empates e uma derrota.

Mais artigos abaixo

Veja o comunicado do Botafogo sobre a ausência do camisa 8:

"O Botafogo informa que o atleta Salomon Kalou - conforme previsto em contrato e alinhado com o Comitê Executivo de Futebol e Comissão Técnica antes mesmo de sua contratação - viaja nesta quinta-feira para a França, onde irá participar de sua formatura pela École de Commerce de Lyon - Bachelor of Business Administration 3rd year. Kalou retorna no domingo, mas não estará à disposição do técnico Paulo Autuori para o clássico contra o Vasco, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro."