Quem é Matheus Babi, novo atacante do Botafogo?

Reforço de 22 anos anotou cinco gols no Campeonato Carioca com a camisa do Macaé

O apresentou o seu novo atacante. Trata-se de Matheus Babi, jogador de 22 anos que chega por empréstimo ao clube alvinegro até o fim de 2021. O jovem foi um dos destaques do vestindo a camisa do Macaé.

No Estadual, Babi já marcou cinco gols, mais do que os atacante do Botafogo. Bruno Nazário e Pedro Raul anotaram quatro gols cada e são os artilheiros do clube na atual temporada. Um dos gols do do novo reforço, inclusive, foi contra o próprio Botafogo, na derrota do Macaé por 3 a 1 para o time alvinegro.

Embora já esteja no Bira, boletim informativo da Ferj, Babi não está à disposição de Paulo Autuori para o duelo contra o Fluminense, válido pela semifinal da Taça Rio, às 16h do próximo domingo (5 de julho).

À Botafogo TV, o atacante falou do orgulho que sente ao vestir a camisa do novo clube. "Estou muito feliz em vestir essa camisa, muito orgulhoso. Agora é dar prosseguimento ao trabalho aqui no Botafogo. Eu fui bem recebido, rapaziada gosta muito da resenha. Todo mundo se dedicando para buscar o melhor para o Botafogo... Vou honrar a camisa o máximo que eu puder."

Antes do Macaé, Matheus Babi teve uma passagem de destaque pelo América, do Rio de Janeiro, em 2019. Foram 12 gols marcados em 27 jogos. Ele também jogou nas categorias de base do entre 2016 e 2017.