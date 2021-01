Quem é Amad Diallo, novo reforço do Manchester United?

O jovem marfinense é um dos mais talentosos de sua geração

A vem sendo uma das bases mais férteis do futebol italiano nos últimos anos. Fazendo campanhas de destaque nas temporadas anteriores e chegando até a Liga dos Campeões da Uefa, a equipe também conta com uma categoria de base que vem revelando nomes para a Europa inteira. Amad Diallo, reforço do Manchester United, é mais um destes garotos de Bérgamo.

Com 18 anos, o garoto nascido em Abidjã, na , se destacou muito cedo. Além de brilhar no time "Primavera", correspondente ao sub-19, e participar da campanha que levou a equipe a títulos consecutivos do campeonato nacional da categoria, o atacante também brilhou em sua estreia nos profissionais, se tornando o atleta mais jovem a balançar as redes pela .

Tendo imigrado ainda criança para a em busca do sonho de se tornar um jogador de futebol, Amad Diallo se estabeleceu, junto com seu irmão mais velho, Hamed, na cidade de Bibbiano, no norte do país.

Em seu primeiro torneio jogando pelo Boca Barco, time amador da cidade, foi escolhido o melhor jogador da competição, e atraiu atenção de equipes maiores. Times de todo o país começaram a dar oportunidade para os irmãos, então. Enquanto Hamed Junior se estabeleceu no , Amad fez testes por , Inter e antes de ganhar espaço na Atalanta. Uma decisão que o clube de Bérgamo certamente não se arrependeu.

Protagonista em todas as conquistas recentes da equipe na base - e são muitas -, Amad Diallo logo atraiu atenção de grandes clubes da Europa, mesmo antes de jogar pelos profissionais dos italianos. Apontado como uma joia nas categorias de base, foi evoluindo entre os sub-19 esperando por uma nova oportunidade no time comandado por Gian Piero Gasperini. Mas o foi mais rápido.

Man Utd confirma a chegada de Amad Diallo, de 18 anos.

Foi destaque na base da Atalanta e ainda não teve tantos minutos como profissional.

Em 5 de outubro de 2020, os Red Devils não tiveram dúvidas: ofereceram 25 milhões de euros pelo garoto de 18 anos, que só tinha três aparições na equipe de cima da Atalanta. O valor pode chegar até 40 milhões de euros, caso o marfinense cumpra algumas metas pelos ingleses. Agora, neste mês de janeiro, com a reabertura da janela, Amad se despediu dos companheiros na base do time de Bérgamo e conseguiu a permissão para se juntar ao todo-poderoso Manchester United.

Jogando tanto pelas pontas como pelo meio, o jovem, ambidestro, se destaca pela capacidade criativa, de chegar até a linha de fundo para dar assistências ou cair pelo meio e quebrar as linhas da defesa. Com facilidade para finalizar e um drible incomum, se destaca como um dos principais talentos de sua geração. Hoje, no dia 7 de janeiro, Amad Diallo dá seus primeiros passos em um dos maiores clubes do planeta. O primeiro passo de uma carreira que já começa a entrar para a história.