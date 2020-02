Atalanta já faz história: veja 5 motivos que comprovam isso

A equipe treinada por Gian Piero Gasperini colocou um pé nas quartas de final da Champions League

Uma noite histórica de dentro do San Siro. A equipe da casa não tomou conhecimento do , tradicional clube espanhol, no duelo de ida pelas oitavas de final: 4 a 1, inapelável, resultado que deixa a classificação para as quartas bem encaminhada.

Você lê Champions League + San Siro e logo pensa: ou . Mas estamos falando da , cujo estádio na cidade de Bérgamo é tão modesto que não tem os requisitos necessários para receber partidas da Liga dos Campeões da Europa.

Atalanta fica a um passo dos quartos de final da Champions League. pic.twitter.com/4cPNtc9Cu3 — B24 (@B24PT) February 19, 2020

Hateboer (2x), Ilicic e Freuler fizeram os gols para o time italiano, enquanto Cheryshev descontou para os espanhóis. Na história da Champions apenas duas vezes em um total de cinco um 4 a 1 foi revertido na volta: em 2004 com o La Coruña (contra o Milan) e em 2018 com a (contra o ).

Veja cinco motivos que comprovam o caráter histórico deste clube, que nasceu modesto e começa a sonhar com voos mais altos.

Melhor ataque italiano

O time treinado por Gian Piero Gasperini já fez 76 gols em 32 jogos, considerando todas as competições. Na comparação com outros clubes dos cinco principais centros da Europa, é o 7º melhor ataque. O melhor dentre os italianos, marca superior ao de times como a de Cristiano Ronaldo (67 gols), (68)... e até de (73) e Barcelona (75).

Jogadores de destaque

Para que um desempenho tão marcante seja possível, a Atalanta conta com bons valores individuais especialmente no ataque, como Josip Ilicic, Alejandro “Papu” Gómez e Duván Zapata.

Ótimo trabalho do treinador

Mas o destaque mesmo é o conjunto, a forma como o time joga. A Atalanta preza pela posse de bola, mas buscando passes curtos no campo de ataque, envolvendo o adversário com um toque de ousadia. Tem sido desta forma desde a chegada do técnico Gian Piero Gasperini, hoje com 62 anos, na temporada 2016-17.

Já fazem história

Desde então, a Atalanta conseguiu sair da posição intermediária no cenário italiano para se firmar como time que briga pelas primeiras posições.

Sob o comando de Gasperini, a equipe de Bérgamo quebrou duas vezes o recorde de melhor campanha de sua história na : em 2016-17 chegou em 4º e na temporada passada, 2018-19, ficou em 3º (além do vice na Coppa Italia).

História de cinema na Champions

Perdeu as três primeiras partidas



Levou 11 gols nesses jogos



Iniciou uma reação histórica



Se classificou na última rodada



Goleou no primeiro jogo das oitavas



Tudo isso na PRIMEIRA Champions da Atalanta! Se tem uma torcida que merece comemorar, é a da Dea! #CasaDaChampions pic.twitter.com/AMQ5LVD3Fs — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) February 19, 2020

A primeira participação na Liga dos Campeões parecia estar fadada ao fracasso, com os italianos levando goleadas na fase de grupos e sem passar confiança. Entretanto, nas rodadas finais uma junção da combinação de resultados com uma melhora de desempenho fez a Atalanta avançar às oitavas.

Se vai conseguir manter o favoritismo e chegar às quartas, ninguém sabe, mas não duvide: esta Atalante de Gasperini já é histórica.