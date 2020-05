Amad Traore: a jovem estrela da Atalanta que já desperta interesse dos grandes

O garoto de 17 anos já fez história na Serie A e está sendo assediado por clubes como Manchester United, Arsenal e Juventus

Poucos clubes são universalmente adorados no futebol moderno, se é que eles existem. Qualquer que seja a situação, existe um grupo de torcedores que vai aparecer com argumentos para acusar equipes rivais de serem "maléficas", de alguma maneira.

A , no entanto, conseguiu escapar desta sina, tendo conquistado os corações da maioria dos torcedores italianos nos últimos anos, antes de terem se tornado uma das grandes atrações do futebol europeu em 2019-20, devido ao estilo de jogo ofensivo e eletrizante.

Enquanto seu time profissional está brilhando, existe um projeto ainda mais impressionante por trás dos holofotes em Bérgamo, onde a equipe, antes desconhecida, vem produzindo alguns dos jogadores jovens mais promissores revelados na nos últimos tempos.

Em 2018-19, seu time sub-19 foi campeão italiano pela primeira vez em 21 anos. A estrela daquela equipe, Dejan Kulusevski, já foi contratada pela Juventus por 35 milhões de euros em janeiro.

O atacante Dejan Kulusevski foi anunciado como novo reforço da . O jovem de 19 anos deixou o Atalanta para jogar na Velha Senhora. Em sua passagem pela Atalanta, atingiu: 55 jogos, 17 gols e 26 assistências. pic.twitter.com/7Q0EoVoQIu — FutebolNews (de 🏠) (@ofutebolnews) January 3, 2020

Antes da quarentena do coronavírus Covid-19 suspender o futebol na Itália, um bicampeonato nacional estava de pé para a Atalanta. O clube estava na liderança da liga sub-19, com três pontos na frente do , segundo colocado, tendo um jogo a menos e apenas uma derrota no ano.

Atletas como Roberto Piccoli, Alessandro Cortinovis e Caleb Okoli, entre outros, devem receber oportunidades na equipe profissional da La Dea, mas as atuações de um jogador em especial vem fazendo barulho.

Amad Traore já fez história na .

Tendo saído do banco para estrear com a camisa da Atalanta nos últimos 13 minutos da partida diante da , em outubro de 2019, recebeu a bola próximo do meio de campo, arrancou, chegou na entrada da área e acertou um belo chute no canto do goleiro para fechar a goleada de 7 a 1.

Assim, Traore se tornou o jogador mais jovem, com 17 anos e 109 dias, a marcar em sua estreia na Serie A, além de ser o primeiro atleta nascido em 2002 a balançar as redes na elite do futebol italiano.

"Eu não sabia o que dizer, parecia um sonho. É tudo que eu sonhava quando criava," contou ao website do clube depois do jogo. "Durante a partida, eu rezei e rezei para ter uma oportunidade."

"Eu falei para mim mesmo: 'eu escolhi esse trabalho, porque ter medo?' Tenho que agradecer ao treinador pela confiança."

O começo explosivo da carreira de Traore encerrou o primeiro capítulo de uma vida que começou em Abidjã, na .

17 anos! Apesar disso, Amad Traoré carrega a bola como um adulto, com a cabeça levantada e olhando sempre para frente. Antes da estreia de ontem na Serie A, ele marcou e assistiu contra o pela UEFA Youth League. Olho no garoto:https://t.co/3a58qAkY6L — Players For The Future (@P4TFuture) October 28, 2019

Seu pai ficou para trás para continuar comandando uma escolinha de futebol, enquanto Traore, seu irmão Hamed Junior e sua mãe foram cedo para a Itália viver na pequena cidade de Bibbiano, no norte do país.

Os irmão Traore, que sempre gostaram de futebol, rapidamente foram jogar no Boca Barco, time local, mesmo que, devido à pobreza da família, eles tenham chegado para seus primeiros treinos descalços.

"Eles chegaram tendo quase nada," relembra Enzo Guerri, editor do jornal local Gazzetta di Reggio.

Devidamente uniformizado, não demorou para Amad começar a fazer a diferença dentro de campo. Foi escolhido como o melhor jogador de um torneio de Natal em 2014, terminando a competição como artilheiro mesmo sendo o atleta mais jovem a fazer parte dela.

Giovanni Galli, ex-goleiro de e , que tinha contatos na cidade, descobriu os garotos e os ofereceu a chance de treinar no Lucchese, equipe que atualmente está na terceira divisão italiana.

"Um amigo e companheiro de viagens humanitárias me contou sobre os irmãos," revelou Galli. "Ele me falou que eles eram bons, então os levei para o Lucchese por dois dias."

"Depois da primeira sessão de treinos, os falei que eles não cabiam no Lucchese. Eles estavam um nível acima. Deixavam os jogadores mais velhos malucos. Então, fiz alguns telefonemas."

Esses telefonemas levaram Hamed Junior para a base do , onde chegou aos profissionais e teve uma temporada incrível na Serie A em 2018-19, antes de ser contratado pelo .

Amad, enquanto isso, passou períodos de teste na Juventus, no Milan e na Inter, antes de Mino Favini, olheiro italiano famoso, o levar para Bérgamo.

Mesmo tendo apenas 13 anos quando assinou com a Atalanta, Traore imediatamente foi promovido ao sub-15, tendo sido peça importante da equipe que conquistou o Scudetto da categoria, em sua primeira temporada. Continuou jogando contra garotos mais velhos, e, com 16 anos, fez parte do elenco que conquistou o Italiano sub-19 em 2019.

Suas performances na base o levaram aos profissionais de Gian Piero Gasperini, na pré-temporada, e mesmo tendo jogado poucos minutos em amistosos, impressionou o suficiente para continuar recebendo oportunidades no elenco profissional.

"Ele joga como Messi," brincou Papu Gomez, capitão da Atalanta, quando perguntado sobre o jovem, que já admitiu assistir vídeos do camisa 10 do para se inspirar. "Nos treinos, temos que fazer falta para ter chance de o parar."

Alguns jogadores iriam deixar a fama subir à cabeça depois de uma estreia assim, mas não Traore. No dia seguinte, o jovem insistiu em jogar na final da Supercopa Sub-19 diante da . Na partida, deu duas assistências na vitória por 2 a 1 da Atalanta e foi o melhor em campo.

Grande semana para a base da Atalanta. Terça a vitória sobre o Manchester City na Youth League, hoje a conquista da Supercopa em cima da Fiorentina. Amad Traoré, que ontem estreou marcando na Serie A, protagonista nos dois jogos https://t.co/KzY2zoxnp4 — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) October 28, 2019

Depois daquele fim de semana, só apareceu mais duas vezes na Serie A, mesmo tendo ficado várias vezes no banco de reservas. Dá para entender: Gasperini não quer fazer muitas alterações no elenco que está tendo a melhor temporada da história do clube.

Assim, Traore - que jogou como camisa 10 no sub-15, antes de ser alocado na ponta direita - voltou ao sub-19, onde já marcou sete gols e distribuiu 11 assistências em 24 jogos nesta temporada.

Suas atuações atraíram atenção de clubes como , , Juventus e Manchester City, sendo que o último já teve um "gostinho" do talento do jovem jogador, depois do marfinense ter brilhado nos dois confrontos entre a Atalanta e o clube inglês na UEFA Youth League.

Mesmo com vários grandes clubes do futebol mundial interessados em seu futebol, o próximo objetivo de Traore é se estabelecer no elenco profissional da Atalanta, enquanto busca obter cidadania italiana para representar a Azzurra.

Daí, o céu é o limite para o garoto de 17 anos, líder de uma geração de ouro, saindo diretamente do clube mais querido da Itália.