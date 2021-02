Quem deve ser o novo técnico do São Paulo?

Com a demissão de Fernando Diniz, Rogério Ceni, Abel Braga, Vítor Pereira, Miguel Ángel Ramírez e André Villas-Boas entram no radar do Tricolor

Com a demissão de Fernando Diniz, a pergunta que agora domina a torcida tricolor é: quem deve ser o novo técnico do São Paulo? O nome de Rogério Ceni surge no radar, acompanhado por Abel Braga, que lidera o Brasileirão à frente do Internacional, pelo português Vítor Pereira e por Miguel Angel Ramírez, ex-treinador do Independiente del Valle.

Fernando Diniz foi demitido nesta segunda-feira (01) após reunião do departamento de futebol com o presidente Julio Casares e com os diretores Raí e Muricy Ramalho. Raí, inclusive, também optou por deixar o cargo imediatamente. O treinador não resistiu à queda brusca de rendimento de sua equipe, que ainda não venceu em 2021 e vem despencando no Brasileirão.

Agora, o Tricolor paulista volta suas atenções ao mercado para contratar um novo comandante para a próxima temporada - o time deve ser comandado por um interino até que o Brasileirão de 2020 seja concluído ou que um novo treinador assine contrato.

Mas quem deve ser o novo técnico do São Paulo?

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Um nome óbvio na lista é o de Rogério Ceni. O retorno do ídolo tricolor é especulado há algum tempo no Morumbi e, agora, volta a entrar em pauta.

Segundo apurou a Goal, o técnico do Flamengo é um dos favoritos do presidente Julio Casares e já sabe do interesse do São Paulo, mas prefere focar neste momento na reta final de Campeonato Brasileiro, uma vez que o Rubro-Negro ainda briga pelo título nacional.

Ceni esteve prestes a ser demitido após a derrota para o Ceará, na 29ª rodada do Brasileirão, mas foi sustentado no cargo pelo fato de a diretoria não achar prudente colocar um técnico "tampão" até o fim da temporada. O treinador também gosta do clube carioca e acredita que, com tempo e uma pré-temporada pela frente, possa fazer um trabalho com sua cara e melhores resultados.

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Outro nome que ganhou força nos bastidores foi o de Abel Braga, que comanda a reação incrível do Internacional no Brasileirão.

Conforme apurado pela Goal, o treinador tem o desejo de permanecer no Brasil, apesar das sondagens do Al-Nasr, dos Emirados Árabes. Assim, diante da possibilidade de deixar o Inter ao final da temporada, mesmo com o grande trabalho, Abel, que nunca treinou nenhum dos quatro grandes de São Paulo, vê com bons olhos o interesse do Tricolor Paulista.

Foto: Divulgação/Independiente Del Valle

Miguel Ángel Ramírez, que aguarda para substituir Abel no Colorado logo após o final da temporada, é outro técnico que tem ganhado cada vez mais força nos corredores do Morumbi.

O espanhol se desligou do Independiente del Valle e desde então se tornou o favorito para assumir o clube gaúcho. Contudo, o interesse no comandante de 36 anos começou quando o Colorado estava em má fase, após a saída de Eduardo Coudet.

Agora, com o belíssimo trabalho de Abel, que tem tudo para tirar o Inter do jejum de títulos brasileiros, a situação pode mudar no Beira-Rio.

(Foto: Getty Images)

Outro nome que circula no São Paulo, segundo apuração da reportagem, é o do português Vítor Pereira. Ele, inclusive, já soube que o Tricolor procurou informações iniciais sobre suas condições. Bicampeão com o Porto em 2011/12 e 2012/13, Pereira, de 52 anos, que também já passou por Olympiacos, da Grécia, e Fenerbahce, da Turquia, está livre desde dezembro do ano passado, quando deixou o comando do Shanghai SIPG, da China.

Conterrâneo de Vítor Pereira, André Villas-Boas é outro nome que pode ganhar força no Morumbi. O treinador de 43 anos, com passagens por Chelsea, Tottenham, ambos da Inglaterra, Porto, de Portugal, e Zenit, da Rússia, pediu demissão do comando do Olympique de Marselha nesta terça-feira (02).

Foto: Getty Images

Em 2012, Villas-Boas e o então presidente são paulino Juvenal Juvêncio tinham um acordo para que o português assumisse o trabalho da equipe no início da temporada de 2013. Juvenal pediu que o treinador assumisse ainda em 2012, após a queda de Emerson Leão. Villas-Boas recusou.

Mesmo com o namoro antigo, a Goal apurou que Villas-Boas não cogita o Brasil no momento. O treinador pretende resolver as pendências na França, ficar com a família e procurar algo na Europa.