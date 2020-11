No Celta, Coudet explica saída do Inter e critica diretoria

Retomando os atritos internos, o argentino disse não ter se sentido acompanhado no Colorado

Poucas semanas depois de deixar o Internacional, Eduardo Coudet se pronunciou pela primeira vez sobre sua saída do clube e a insatisfação que teve com a diretoria colorada. O atual treinador do disse que não se sentia apoiado no time gaúcho.

A proposta para treinar o foi só um empurrão para Coudet, que já estava insatisfeito com a diretoria, deixar o Inter. Com 10 meses de trabalho, o argentino pediu demissão com uma lista de pedidos não atendidos pelo clube, o que vinha gerando atritos entre as partes.

Desde o começo de seu trabalho Coudet pretendia receber reforços, foi esta a promessa do Inter para atraí-lo, uma elenco que batesse de frente com o em brigas por títulos. O tempo foi passando e os grandes reforços não chegaram e, com o acúmulo de três competições, o argentino insistia nas contratações.

Sem ter nenhum de seus pedidos atendidos, nem mesmo para suprir desfalques do time, Coudet foi ficando insatisfeito com a diretoria colorada, até que a proposta do Celta chegou e ele teve o que faltava para deixar o time.

Apresentado no Celta, Coudet concedeu uma entrevista ao jornal espanhol As, no qual explicita os probelmas com a diretoira, ao dizer que não insatisfeito com o time, mas sim com a alta cúpula colorada.

"Nada me frustrou no trabalho, mas a saída, sim. Foi uma frustração porque é difícil para um treinador se apresentar como líder de algum lugar, e às vezes quando você não se sente acompanhado, essas coisas costumam acontecer. São decisões pessoais que se analisam internamente, e depois quando ele os pega é porque há uma convicção", disse Coudet, alfinetado a diretoria.

A falta de suporte já havia sido trazida pelo GE.com, que afirmou que, por ter um jeito "obsessivo" e centralizador, o treinador estava isolado dentro do clube, apenas com sua comissão técnica.

Para o Inter, apesar das diferenças, a saída de Coudet , que deixou a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro, já está trazendo consequências. Sob comando de Abel Braga, que voltou ao time, o foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, pelo América-MG, e foi ultrapassado pelo do Brasileirão. Até mesmo Thiago Galhardo, grande nome do time de Coudet, teve uma má apresentação.

Enquanto isso, o desafio de Coudet agora é em uma equipe de menos renome, em um campeonato bastante centralizado entre e , com o Atlético correndo pelo lado. E ele está ciente do novo cenário: "São [campeonatos] diferentes. Estamos em uma das melhores ligas do mundo, mas viemos de uma liga como a brasileira, que tem jogadores muito bons".