Abel supera sequência de Coudet e recoloca o Inter na briga pelo Brasileirão

Internacional chega a cinco vitórias seguidas com Abel Braga e se aproxima do São Paulo, que será adversário do Colorado daqui a três rodadas

Nesta quinta-feira (07), o Inter derrotou o Ceará, fora de casa, por 2 a 0, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Essa foi a quinta vitória seguida de Abel Braga no comando da equipe, superando a sequência anteriormente conquistada por Eduardo Coudet com o . Com isso, o treinador recoloca o clube gaúcho na briga pelo Brasileirão e espera o confronto direto contra o líder , ainda no mês de janeiro.

Após a saída de Eduardo Coudet, que vem fazendo um grande trabalho no Celta de Vigo, da Espanha, muitos torcedores se desesperaram. A equipe sentiu a troca de treinador, o desempenho dentro de campo deixou de ser o mesmo, Thiago Galhardo parou de fazer gols a cada rodada e, com isso, o Inter caiu na tabela no Brasileirão.

Àquela altura, muitos já tiravam o Colorado da briga pelo Brasileirão, o que parecia coerente com a queda de desempenho do time e com o bom rendimento do São Paulo, líder da competição. Contudo, Abel Braga foi aos poucos dando a volta por cima e, agora, entra em 2021 fazendo a torcida sonhar novamente.

Foto: Ricardo Duarte/

Ao bater o Ceará, nesta quinta-feira, o treinador chegou a sua quinta vitória seguida com o Internacional - (1 a 0), (2 a 1), (2 a 0), (2 a 1) e, agora, Ceará (2 a 0) - e superou a marca de Eduardo Coudet, que havia vencido quatro confrontos seguidos com o Colorado, no mês de outubro - (2 a 0), (2 a 1), Sport (5 a 3) e (2 a 0).

QUINTA vitória consecutiva! ✅



Seguimos fortes na briga. É O INTER! 🇦🇹 pic.twitter.com/27dFygvOp0 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 8, 2021

Mas além disso, a sequência de vitórias de Abel - quatro delas pelo Brasileirão -, aliada à derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino e aos tropeços do Flamengo diante de e , definitivamente recoloca o Inter na briga pelo Campeonato Brasileiro.

Levanta a mão quem já entrou em 2021 com a quarta vitória seguida no @Brasileirao! 😎🇦🇹 #VamoInter pic.twitter.com/tYv8h9K6VK — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 8, 2021

Neste momento, o Colorado ocupa a segunda posição na tabela, com 50 pontos, seis a menos do que o líder São Paulo, que não vive bom momento, vindo de uma eliminação na Copa do Brasil e de uma goleada no Brasileirão.

Ainda por cima, daqui a três rodadas, o Internacional irá enfrentar o Tricolor paulista, no que pode ser um confronto direto para diminuir essa vantagem para apenas três pontos. Até lá, o Colorado terá pela frente e Fortaleza, dentro de casa, enquanto o São Paulo enfrenta , no Morumbi, e Athletico, no Paraná.

Enquanto isso, e , com 49 pontos, e , com 48, têm um jogo a menos do que os dois líderes do campeonato e podem tornar a disputa ainda mais interessante. A única certeza é que o Brasileirão terá muita emoção nas próximas rodadas.