Miguel Ángel Ramírez no Internacional? O que se sabe sobre a ida do treinador ao Colorado

Treinador do Del Valle mantém conversas com Alessandro Barcellos, novo presidente do Inter, e tem coletiva marcada para esta sexta (18), no Equador

Desde a saída de Eduardo Coudet o Internacional não é mais o mesmo , mas as mudanças não param dentro das quatro linhas. De presidente novo, eleito nesta terça-feira (15) , o espera também ter mudanças em sua comissão técnica. E o nome escolhido é bem conhecido dos torcedores brasileiros: Miguel Ángel Ramírez , do , do .

Alessandro Barcellos, eleito novo presidente do Inter , ainda não tomou posse, mas já começa a se mexer nos bastidores para apresentar algumas novidades aos torcedores Colorados.

O novo mandatário do clube revelou ao GE que já havia iniciado conversas com Miguel Ángel Ramírez e, agora, que confirmou a vitória nas eleições, planeja uma viagem ao Equador nos próximos dias para de fato acertar com o treinador espanhol.

É verdade que existem algumas dificuldades logísticas na operação, impostas pelas restrições da pandemia do novo coronavírus, mas, segundo o veículo, o clube gaúcho está otimista sobre a possibilidade de fechar com o comandante do Del Valle. As conversas, que já estavam em andamento durante a campanha eleitoral, ganharam ainda mais força nos últimos dias.

Enquanto isso, Ángel Ramírez marcou uma uma entrevista coletiva para esta sexta-feira (18), no Equador. A expectativa é de que o espanhol realmente confirme sua saída do Del Valle ao final do ano para então poder acertar os últimos detalhes com o .

Foto: Getty Images

“Espere até a conferência de sexta que responderei a todos os questionamentos”, falou o treinador ao GE.

Miguel Ángel Ramírez ficou conhecido entre os torcedores brasileiros após a goleada diante do Flamengo na Libertadores. Pouco tempo depois, o espanhol chegou a negociar com o Palmeiras e ser dado como certo no clube, que procurava um novo técnico após a demissão de Vanderlei Luxemburgo.

Porém, uma das exigências do comandante, que durante um bom tempo foi um dos queridinhos da torcida Alviverde, era assumir a nova equipe após o final da Libertadores da América.

O Del Valle não está mais na competição continental e agora só entra em campo nos dias 17 e 19 de dezembro, quando pega Orense e Macará, respectivamente, pelo . Depois, Ramírez viaja para a , onde passará as festas de final de ano.