Inter de Abel Braga supera recorde do Flamengo de Jorge Jesus no Brasileirão

Colorado chega a nove vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e se coloca como favorito ao título nacional

O Internacional de Abel Braga segue sem tomar conhecimento de seus adversários no Brasileirão. E ao derrotar o Red Bull Bragantino, neste domingo (31), o Colorado chegou a nove vitórias consecutivas no campeonato, superando recorde histórico que pertencia ao Flamengo de Jorge Jesus (2019) e ao Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo (2003).

Com a ótima sequência de resultados, o Inter agora é dono do maior número de vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, desde que a competição é disputada por pontos corridos. Tanto o Flamengo de Jorge Jesus, em 2019, quanto o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, em 2003 - equipes que foram campeãs batendo recorde de pontos em uma única edição -, conseguiram derrotar seus adversários em oito rodadas consecutivas.

No Brasileirão, a arrancada do Inter começou há quase dois meses atrás, contra o Botafogo. Desde então, o Colorado ainda bateu Palmeiras, Bahia, Ceará, Goiás, Fortaleza, São Paulo - este em confronto direto pela liderança - e Grêmio, até derrotar o Bragantino, neste final de semana, conquistando todos os 27 pontos disputados nas nove rodadas.

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Mas a sequência de vitórias, na verdade, começou um pouco antes da partida contra o Botafogo. O jogo em que as coisas começaram a mudar para o Colorado foi diante do Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores.

O Inter derrotou o clube argentino em plena La Bombonera, mas acabou eliminado nas penalidades. Com mais esse resultado, o Inter chega a dez vitórias seguidas por todas as competições.

“As coisas estão acontecendo desde o jogo do Boca. Ali foi a grande mudança, momento que pulamos a cerca e começamos a acreditar em nós mesmos. Estamos na liderança há algum tempo. Fica o clube a ser batido”, destacou Abel Braga após o duelo contra o Bragantino.

Com a ótima sequência, não é surpresa nenhuma que o clube gaúcho tenha assumido a liderança do Brasileirão. Com 65 pontos, cinco a mais do que o Atlético-MG, segundo colocado, o Inter depende apenas de si para colocar fim ao jejum de títulos em campeonatos brasileiros, tarefa que será realizada com sucesso se a ótima sequência continuar por mais algumas rodadas.