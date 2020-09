Miguel Angel Ramirez: quem é o treinador desejado pela torcida do Palmeiras?

Mesmo com Vanderlei Luxemburgo empregado, torcedores insatisfeitos discutem um possível substituto

O foi campeão do em cima do e ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, é verdade. Mas isso não quer dizer que o desempenho da equipe dentro de campo esteja agradando. Agora, a torcida do Alviverde faz campanha por Miguel Angel Ramirez, treinador sensação do , campeão da em 2019.

O nome de Miguel Angel Ramirez está nos TTs do . O motivo? Torcida do Palmeiras fazendo "campanha" e pedindo o treinador espanhol no lugar de Luxemburgo. — Raisa Simplicio (@simpraisa) September 3, 2020

A cobrança da torcida do Palmeiras por um rendimento melhor não começou agora. Desde o retorno do futebol em , o time não vem apresentando um futebol que passe confiança, apesar de ter perdido somente uma partida, para o Corinthians.

Nas finais do Paulistão, a necessidade de jogar melhor ficou ainda mais clara. A equipe de Luxemburgo até levou o título, mas ficou longe de convencer. No Brasileirão a história vem se repetindo, o clube segue sem perder, mas também segue sem encantar.

Na última rodada, mais um empate - o quarto em seis partidas - desta vez contra o Internacional e com gol no último minuto. Para muitos torcedores, os empates e o desempenho do time não estão sendo suficientes, e a pressão recai sobre Vanderlei Luxemburgo.

Com o baixo rendimento, muitos torcedores estão fazendo campanha para Miguel Angel Ramirez assumir a equipe no lugar de Luxemburgo.

Bom dia pra quem????



Já demitiram o Luxa e contrataram o Miguel Angel Ramirez? — Corredor Alviverde (@OficialCorredor) September 3, 2020

Mas quem é Miguel Angel Ramirez?

Treinadores estrangeiros estão na moda no Brasil. Após Jorge Jesus, Sampaoli e Domènec Torrent, a torcida do Palmeiras olha para Miguel Angel Ramirez. O espanhol é o treinador sensação do momento na América do Sul pelo grande trabalho que vem fazendo no Independiente del Valle, do .

No ano de 2019, o clube deu show na Copa Sul-Americana e levou o título sem dar chances para seus adversários. Na semifinal, Angel Ramirez deu seu cartão de visitas aos brasileiros após dominar o Corinthians em sua Arena e sair com a vitória por 2 a 0.

Após o título, o Del Valle disputou a com o poderoso de Jorge Jesus. É verdade que o foi campeão, mas os equatorianos deram trabalho, encarando o adversário de igual para igual, mesmo com um elenco bem menos estrelado.

Na Libertadores deste ano, a equipe de Angel Ramirez caiu justamente no grupo do Flamengo, e divide a liderança com os cariocas - ambos tem duas vitórias em duas partidas, mas ainda não se enfrentaram.

Com apenas 35 anos de idade, esse é o primeiro trabalho de Angel Ramirez como treinador principal. Antes de assumir o Del Valle ele havia trabalhado nas categorias de base do Las Palmas e do Aspire, do Qatar. Agora, o treinador impressiona pelo estilo de jogo, que agrada quem gosta de um futebol bem jogado.

Após o sucesso, o espanhol foi especulado em alguns clubes brasileiros, mas sempre deixou claro que só aceitaria uma proposta caso o projeto fosse de seu interesse. Agora, ele é favorito da torcida do Palmeiras para resolver os problemas da equipe.