Especulado no São Paulo, Hernán Crespo anuncia saída do Defensa y Justicia

Treinador deixa o clube após conquistar a Copa Sul-Americana e está na pauta de equipes brasileira

Em pauta no São Paulo, Hernán Crespo anunciou neste domingo (07), através de sua conta no Instagram, a sua saída do Defensa y Justicia. O ex-centroavante também interessa ao Santos, que deve perder Cuca ao final do Brasileirão. O Chile seria outro de olho.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Foi um ano de muito esforço, compromisso e paixão, tentando sempre levar adiante nossa proposta de jogo. Obrigado a todos os jogadores por seu compromisso e esforço para tentar propor nossa ideia e nossas formas de jogar", escreveu o ex-centroavante.

Na Argentina, há quem crave que Crespo será o novo treinador do São Paulo. Em entrevista ao Olé, o oresidente do Defensa y Justicia, José Lemme, disse que o técnico deixou seu clube para seguir o caminho do Morumbi.

O Tricolor está sem treinador desde a demissão de Fernando Diniz na última semana. O São Paulo entrevistou pelo menos dez nomes para assumir o cargo em busca do perfil ideal, mas se focou em um estrangeiro.

Confira a nota do Hernán Crespo:

Mais artigos abaixo

"Quero comunicar que estou de saída, junto com minha comissão técnica, do Defensa y Justicia. Estamos muito agradecidos por termos sido recebidos com respeito, carinho e confiança em nosso trabalho. Foi um ano de muito esforço, compromisso e paixão, tentando sempre levar adiante nossa proposta de jogo. Obrigado a todos os jogadores por seu compromisso e esforço para tentar propor nossa ideia e nossas formas de jogar. Sempre se requer muita coragem e humildade para fazê-lo, e esse grupo de jogadores se entregou totalmente, confiando na gente. Graças a todos os dirigentes por nos apoiarem em todos os momentos, caminhando ao nosso lado. E obrigado a todas as pessoas que trabalham no clube, por cuidarem de nós com muito carinho. Por fim, muito obrigado a todos os torcedores do Defensa, que, neste ano de pandemia, conseguiu entregar a nós o seu apoio e carinho de todas as maneiras possíveis. O Defensa estará para sempre no meu coração e da minha família. Obrigado".

Pelo Defensa y Justicia, Crespo foi campeão da última edição da Copa Sul-Americana e enfrentaria o Palmeiras na Recopa.